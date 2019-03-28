Гэри Невилл – о назначении Сульшера: "МЮ" должен помочь ему на трансферном рынке"

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гэри Невилл прокомментировал назначение Уле Гуннара Сульшера на пост главного тренера манкунианцев.

– Я очень рад за Уле. Не думал, что это случится, когда он приехал сюда. Однако, после его назначения результаты и атмосфера в команде стали потрясающими, и он заслуживает этого. Теперь Сульшеру нужна поддержка на трансферном рынке с точки зрения финансов и надлежащих ресурсов, – написал Невилл в своем Твиттере.

Под руководством Сульшера "МЮ" провел 19 матчей, одержал 14 побед, дважды сыграл вничью и потерпел три поражения.