«Арсенал» расторг контракт с Мхитаряном. Полузащитник стал игроком «Ромы»
31 августа 2020, 20:23
«Арсенал» на официальном сайте сообщил о расторжении контракта с полузащитником Генрихом Мхитаряном. Следующим клубом 31-летнего армянина станет «Рома», за которую он играл в прошлом сезоне на правах аренды.
В составе римлян Мхитарян провел 22 матча в серии А, в которых забил 9 мячей и отдал 5 результативных передач.
Thank you, @HenrikhMkh— Arsenal (@Arsenal) August 31, 2020
And good luck with @ASRomaEN ?