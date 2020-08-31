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«Арсенал» расторг контракт с Мхитаряном. Полузащитник стал игроком «Ромы»

31 августа 2020, 20:23
Генрих Мхитарян. Фото Reuters
Генрих Мхитарян. Фото Reuters
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«Арсенал» на официальном сайте сообщил о расторжении контракта с полузащитником Генрихом Мхитаряном. Следующим клубом 31-летнего армянина станет «Рома», за которую он играл в прошлом сезоне на правах аренды.

В составе римлян Мхитарян провел 22 матча в серии А, в которых забил 9 мячей и отдал 5 результативных передач.

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