Арсен Венгер награжден премией Laureus "За заслуги"

Бывший главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер награжден премией Laureus в особой категории "за заслуги". Специалист возглавлял лондонский клуб с 1996 по 2018 год, выиграл с ними три чемпионата, семь Кубков и семь Суперкубков Англии, один раз дошел до финала Лиги чемпионов, а сезон-2003/04 завершил без единого поражения в премьер-лиге.

🏆🏆🏆 Premier League

🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆 FA Cups

1️⃣ Invincible season



A visionary, one of a kind, the #Laureus19 Lifetime Achievement recipient, Arsene Wenger 👌#MerciArsene pic.twitter.com/Q8D8hPutwG – #Laureus19 (@LaureusSport) 18 февраля 2019 г.

Летом прошлого года Венгер уступил место у руля "Арсенала" Унаи Эмери.

Награду 69-летнему французу на торжественной церемонии вручили один из его самых успешных подопечных Сеск Фабрегас и многолетний капитан "Ювентуса" Алессандро Дель Пьеро.

Ранее премию Laureus в номинации "команда года" получила сборная Франции по футболу, в номинации "экстремальный спортсмен года" - сноубордистка из США Хлоя Ким, в номинации "прорыв года" - японская теннисистка Наоми Осака, в номинации "камбэк года" - американский гольфист Тайгер Вудс, а лучшим паралимпийцем названа горнолыжница из Словакии Генриета Фаркашова.

Кроме того, награду за особые достижения получил кениец Элиуд Кипчоге, установивший мировой рекорд в марафонском беге. Награда "за спортивный дух" присуждена американской горнолыжнице Линдси Вонн. Лучшим спортивным моментом года стало покорение Эвереста 69-летним китайцем Ся Боюем, у которого нет обеих ног.