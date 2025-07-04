Романо: пять игроков «Манчестер Юнайтед» заявили о желании покинуть клуб

Нападающие Маркус Рэшфорд, Антони, Алехандро Гарначо, Джейдон Санчо и защитник Тирелл Маласиа предупредили «Манчестер Юнайтед» о том, что хотят покинуть клуб, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Санчо летом 2024 года перешел в «Челси» на правах аренды. Рэшфорд зимой был арендован «Астон Виллой», Антони — «Бетисом», а Маласиа — ПСВ.

В сезоне-2024/25 «Манчестер Юнайтед» с 42 очками занял 15-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. В финале Лиги Европы «красные дьяволы» проиграли «Тоттенхэму» со счетом 0:1.