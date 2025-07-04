«Манчестер Сити» может подписать Уэсли из «Фламенго»

«Манчестер Сити» заинтересован в трансфере защитника «Фламенго» Уэсли, сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, английский клуб в летнее трансферное окно ищет игрока на правом фланге обороны. 21-летний бразилец подходит по всем параметрам. Ранее интерес к игроку проявила «Рома», теперь она пытается ускорить переговоры с «Фламенго».

В начале июня стало известно об интересе к Уэсли со стороны «Зенита». Петербуржцы делали первоначальное предложение, сумма трансфера могла составить 25 миллионов евро.

В сезоне-2025 Уэсли в 25 матчах за «Фламенго» забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. Его контракт с бразильским клубом истекает 31 декабря 2028 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 20 миллионов евро.