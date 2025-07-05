Алонсо выразил соболезнования семье погибшего Диогу Жоты

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо выразил соболезнования семье погибшего нападающего «Ливерпуля» Диогу Жоты.

«От моего имени и от имени клуба мы хотели бы выразить наши соболезнования семье Диогу Жоты и Андре Силвы. Мы крепко обнимаем их семью, желаем ей сил и выражаем поддержку», — приводит слова Алонсо Madrid Xtra.

3 июля 28-летний Жота погиб в результате ДТП вместе с братом Андре. По информации СМИ, футболист потерял управление из-за лопнувшей шины, после чего машина съехала в кювет и загорелась.

Жота выиграл с «Ливерпулем» чемпионат Англии, Кубок Англии и Кубок футбольной лиги. Со сборной Португалии он дважды становился победителем Лиги наций.