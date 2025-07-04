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4 июля 2025, 14:51

«Арсенал» расторг контракт с Такэхиро Томиясу

Игнат Заздравин
Корреспондент

Защитник «Арсенала» Такэхиро Томиясу покинул клуб, сообщает пресс-служба «канониров».

Стороны расторгли контракт по взаимному согласию.

26-летний японец выступал за лондонцев с 2021 года. Он провел 84 матча, забил 2 гола и сделал 6 голевых передач. Из-за повреждения защитник пропустил большую часть прошедшего сезона, сыграв только в 1 матче.

Ранее Томиясу играл в «Болонье», бельгийском «Сент-Трюйдене» и японском клубе «Ависпа Фукуока». Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в 18 миллионов евро.

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ФК Арсенал (Лондон)
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