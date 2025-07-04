Футбол
4 июля 2025, 07:04

Салах досрочно вернется из отпуска в Греции из-за гибели Жоты

Ана Горшкова
Корреспондент
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах
Мохамед Салах.
Фото Global Look Press

Полузащитник «Ливерпуля» Мохамед Салах прервал свой отпуск в Греции и сегодня прибудет в Англию из-за гибели одноклубника Диогу Жоты, сообщает Yallakora.

Отдых Салаха в Греции должен был закончиться только на следующей неделе. Египтянин выходил на поле вместе с Жотой в 150 матчах за мерсисайдский клуб.

28-летний Жота погиб вместе с братом Андре утром 3 июля в результате ДТП в Испании. «Ливерпуль» сообщил о том, что вывел из обращения 20-й номер, под которым играл португалец.

Жота и его брат будут похоронены в Португалии 5 июля.

Диогу Жота
Мохамед Салах
ФК Ливерпуль
«Ньюкасл» предложил «Ноттингему» 64 миллиона евро за Элангу

Салах — о гибели Жоты: «Я не мог представить, что буду со страхом думать о возвращении в Ливерпуль»
