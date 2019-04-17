Сон Хын Мин побил рекорд Шацких среди игроков азиатских стран по количеству голов в ЛЧ

Нападающий "Тоттенхэма" Сон Хын Мин забил два мяча к 11-й минуте ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов против "Манчестер Сити", что позволило 26-летнему южнокорейскому футболисту стать рекордсменом по количеству мячей в турнире среди азиатских спортсменов, информирует GracenoteLive в Твиттере.

Сон Хын Мин забил 12 голов в ЛЧ. 11 мячей у экс-нападающего киевского "Динамо" Максима Шацких (двойное гражданство - Узбекистан и Украина – прим. "СЭ").

Первая встреча между "Ман Сити" и "Тоттенхэмом" завершилась со счетом 1:0 в пользу "шпор".

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