"Фанаты будут против нас, но такая атмосфера мотивирует". Левандовски - о матче с "Ливерпулем"

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против "Ливерпуля" заявил, что его будет мотивировать атмосфера на домашнем стадионе мерсисайдцев.

- Знаю, что болельщики будут настроены против нас, но лично меня такая атмосфера мотивирует. Игра становится более особенной для меня, - приводит слова Левандовски официальный Твиттер Лиги чемпионов.

Ответный матч между "Баварией" и "Ливерпулем" пройдет 13 марта в Мюнхене.

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