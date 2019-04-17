"Аякс" - первый клуб в истории, который вышел в полуфинал ЛЧ после трех отборочных раундов

В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов "Аякс" на выезде обыграл "Ювентус" со счетом 2:1. Этот результат позволил амстердамцам выйти в полуфинал Лиги чемпионов, поскольку первый матч завершился вничью со счетом 1:1.

Таким образом, "Аякс" стал первым клубом, который сумел выйти в полуфинал Лиги чемпионов после трех отборочных раундов.

3 - @AFCAjax are the first team in history to reach the semi-finals of the Champions League after surviving three qualifying rounds. Journey. pic.twitter.com/LXx2DBCMOC – OptaJohan (@OptaJohan) 16 апреля 2019 г.

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