09:00 | Футбол — Лига чемпионов

"Аякс" - первый клуб в истории, который вышел в полуфинал ЛЧ после трех отборочных раундов

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В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов "Аякс" на выезде обыграл "Ювентус" со счетом 2:1. Этот результат позволил амстердамцам выйти в полуфинал Лиги чемпионов, поскольку первый матч завершился вничью со счетом 1:1.

Таким образом, "Аякс" стал первым клубом, который сумел выйти в полуфинал Лиги чемпионов после трех отборочных раундов.

Ювентус - Аякс

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 1/4 финала
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