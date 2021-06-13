Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Статьи   //    ЗОЖ

Самые полезные виды спорта для мужчин

Сегодня, 10:05
Самые полезные виды спорта для мужчин. Самые полезные виды спорта для мужчин. Самые полезные виды спорта для мужчин. Самые полезные виды спорта для мужчин.
Самые полезные виды спорта для мужчин.
По данным Американской ассоциации сердца (AHA) у всех мужчин с возрастом увеличиваются риски развития ишемической болезни сердца.

Особенно высокому риску подвержены после 40 лет. Согласно AHA, всего 30 минут в день занятия спортом 5 дней в неделю достаточно, чтобы снизить риск сердечных заболеваний. Но какие упражнения лучше всего подходят для мужчин и их сердца?

Кроссовки.Что будет, если носить кроссовки каждый день?

Утренняя зарядка

Несомненно, упражнения на укрепление и гибкость мышц являются ключевыми для общего состояния здоровья. Например, утренняя зарядка. Начинайте её через 15 минут после пробуждения и занимайтесь 10-30 минут. Главное, зарядка не должна отнимать ваши силы: выбирайте тот набор упражнений, который был бы вам не в тягость — утром нужно набираться сил, а не отдавать их.

Анаэробные упражнения

Очень важны аэробные упражнения — тренировки низкой интенсивности, где кислород используют как основной источник энергии для поддержания мышечной двигательной деятельности. Такие тренировки повышают частоту сердечных сокращений и поддерживают ее в течение длительного периода и имеют ключевое значение для здоровья сердца. Аэробные упражнения также помогают сбрасывать или поддерживать вес и снижают кровяное давление. А это, в свою очередь, очищает артерии за счёт снижения уровня «плохого» холестерина и приводит к уменьшению образования бляшек в артериях.

Специалисты выделяют несколько полезных анаэробных упражнений для мужчин:

Ходьба&nbsp;&mdash; самый естественный вид передвижения человека.10 000 шагов в сутки — поможет ли это похудеть?

Прогулки пешком

Ходьба — это упражнение с низкой нагрузкой, которое безопасно и доступно для всех людей с разным уровнем физической подготовки. Регулярная и быстрая прогулка снижает риск сердечного приступа и других хронических заболеваний.

Несмотря на то, что ходьба — это легкое занятие, все же перед началом важно разогреть мышцы. Прежде чем увеличивать темп, проведите первые пять минут медленно и с ровным дыханием. Идите так быстро и так далеко, чтобы для вас это было с комфортом.

Самые полезные виды спорта для мужчин.
Самые полезные виды спорта для мужчин.

Плавание

Плавание — это отличная тренировка для сердца и лёгких. Оно также тренирует ваше тело более эффективно использовать кислород, что может помочь снизить частоту сердечных сокращений и дыхания в состоянии покоя.

Если вы решили ввести плавание в свой распорядок дня, начинайте каждое занятие с 5-10 минут медленного плавания, чтобы разогреться. Потом постепенно увеличивайте темп и количество кругов, которые вы проплываете. По мере повышения уровня вашей физической подготовки и личного комфорта можно добавлять другие стили плавания и увеличивать интенсивность тренировок.

В исследовании, в котором приняли участие более 40 000 мужчин, учёные сравнили уровень смертности среди пловцов, других спортсменов и людей, ведущих сидячий образ жизни. Оказалось что смертность среди пловцов была почти на 10 процентов ниже чем у людей с малоподвижным образом жизни.

Самые полезные виды спорта для мужчин.
Самые полезные виды спорта для мужчин.
Ребаундинг на&nbsp;эластичных системах&nbsp;&mdash; эффективное упражнение для восстановления после COVID-19.Спорт после коронавируса: когда и как можно начинать тренироваться. Советы эксперта

Езда на велосипеде

Если вы не любите воду, подумайте о поездке на велосипеде. По данным исследований Гарвардской медицинской школы, регулярную езду на велосипеде с связана с почти 30% снижением смертности от остановки сердца и, в принципе, полезно для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы.

Если вы только начинаете кататься на велосипеде или давно не ездили на нём, то попробуйте сначала покататься на велотренажере в спортзале. Стационарный велосипед даёт те же преимущества для здоровья сердца, что и прогулка на велосипеде, но при вы можете в более безопасной среде развивать ваши навыки.

Однако, при езде на велосипеде важно правильно подбирать форму и высоту седла , а также размер велосипеда. В противном случае можно получить чрезмерную нагрузку на паховую область, застой крови в области коленей из-за недостаточного выпрямления ног и излишний травматизм.

Самые полезные виды спорта для мужчин.
Самые полезные виды спорта для мужчин.
Почему плавание&nbsp;&mdash; один из&nbsp;лучших способов похудеть?Почему плавание — один из лучших способов похудеть? 10 причин пойти в бассейн

Игровой спорт

Такие спортивные игры как баскетбол, футбол, воллейбол, теннис обычно сочетают в себе нагрузку на сердечно-сосудистую систему, силовые упражнения и социальную активность. Такие спортивные занятия мужчины с большей вероятностью будут продолжать в пожилом возрасте.

Командные виды спорта позволяют мужчинам выкладываться на полную. А благодаря игровой конкурентности с товарищам по команде такие игры помогают снимать напряжение. Помимо этого бег вперед и назад по спортплощадке с короткими перерывами в активности — это естественная высокоинтенсивная интервальная тренировка. Интервальные тренировки помогают сжигать больше калорий, способствуют росту мышечной массы и улучшают выносливость. А мужчины, которые занимаются активным игровым спортом на протяжении всей своей жизни, остаются более физически активными в преклонном возрасте, то есть от 70 до 80 лет, чем мужчины, которые посещают только тренажерный зал

Для того чтобы оставаться в форме дольше, нужно как можно раньше найти спортивное хобби, которое вам нравится. Это может увеличить ваши шансы на то, чтобы оставаться активным даже в пожилом возрасте.

Читайте также

Евро-2020: результаты матчей 12 июня, Бельгия — Россия
Кто из знаменитостей решил остаться вдовцом — фото
В Мексике под домом мясника нашли останки 17 человек
Россияне назвали желаемый размер безусловного дохода

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд