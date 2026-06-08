Стиль жизни
Смотреть
Фильмы Сериалы Мультфильмы Суперниндзя
Уведомления
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Сериалы
Новости
Бухта вдов сериал 2026: дата выхода и расписание серий — где смотреть
Сериалы

8 июня, 19:35

1 мин.

Сериал «Бухта вдов»: расписание релиза эпизодов

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Бухта вдов», реж. Хиро Мураи, Эндрю ДеЯнг, Сэмюэл Донован и др., Apple Studios, Chum Films
Фото Кадр из сериала «Бухта вдов», реж. Хиро Мураи, Эндрю ДеЯнг, Сэмюэл Донован и др., Apple Studios, Chum Films

На платформе Apple TV+ продолжает выходить хоррор-комедия «Бухта вдов». Шоу рассказывает о скептичном мэре небольшого островного городка в Новой Англии, который пытается превратить забытое богом место в туристический рай, полностью игнорируя предупреждения местных жителей о древнем проклятии.

Кто снялся в сериале «Бухта вдов»

В сериале «Бухта вдов» снялись Мэттью Риз, Кингстон Руми Сауфвик, Кейт О'Флинн, Кевин Кэрролл, Дейл Дикки, Стивен Рут и Кей Кэллан.

Трейлер сериала «Бухта вдов»

Расписание релиза эпизодов сериала «Бухта вдов»

1 серия 29 апреля
2 серия 29 апреля
3 серия 6 мая
4 серия 13 мая
5 серия 20 мая
6 серия 27 мая
7 серия 27 мая
8 серия 3 июня
9 серия 10 июня
10 серия 17 июня
День разоблачения (День раскрытия) фильм 2026: дата выхода, актеры, трейлер&nbsp;&mdash; где смотреть.Фильм Стивена Спилберга «День разоблачения» выйдет 10 июня

Читайте нас в ВКонтакте Дзен Max
Сериалы
Новости холдинга
В Элисте простились с погибшим на СВО Героем России Нараном Очир-Горяевым
«Буду болеть за Голландию. И за Кюрасао». Колонка Андрея Талалаева
«Локомотив» не будет участвовать в гонке трансферов». Нагорных — о бюджете и Батракове
Шведский самолет-разведчик заметили над Финляндией у границ РФ
Минпросвещения РФ прорабатывает вопрос о восстановлении колледжа в Старобельске
Шипачев едет в «Салават», Ливо получит до 120 млн в «Авангарде», а «Спартак» усилился опытными тренерами. Главные трансферные новости КХЛ на 9 июня 
Читайте далее
Вышел трейлер 5-го сезона сериала «Мажор» с Павлом Прилучным
Следующий материал
Вышел трейлер 5-го сезона сериала «Мажор» с Павлом Прилучным
Последние новости
9 июн 20:00
Prime Video опубликовал трейлер сериала «Эль» — приквела «Блондинки в законе»
9 июн 20:00
Что смотреть любителям турецких сериалов летом? Самые главные и ожидаемые премьеры
9 июн 19:30
Вышел трейлер 5-го сезона сериала «Медведь»
9 июн 19:15
Вышел трейлер 5-го сезона сериала «Мажор» с Павлом Прилучным