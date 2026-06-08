Сериал «Бухта вдов»: расписание релиза эпизодов

На платформе Apple TV+ продолжает выходить хоррор-комедия «Бухта вдов». Шоу рассказывает о скептичном мэре небольшого островного городка в Новой Англии, который пытается превратить забытое богом место в туристический рай, полностью игнорируя предупреждения местных жителей о древнем проклятии.

Кто снялся в сериале «Бухта вдов»

В сериале «Бухта вдов» снялись Мэттью Риз, Кингстон Руми Сауфвик, Кейт О'Флинн, Кевин Кэрролл, Дейл Дикки, Стивен Рут и Кей Кэллан.

Трейлер сериала «Бухта вдов»

Расписание релиза эпизодов сериала «Бухта вдов»