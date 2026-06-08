Сериал «Бухта вдов»: расписание релиза эпизодов
На платформе Apple TV+ продолжает выходить хоррор-комедия «Бухта вдов». Шоу рассказывает о скептичном мэре небольшого островного городка в Новой Англии, который пытается превратить забытое богом место в туристический рай, полностью игнорируя предупреждения местных жителей о древнем проклятии.
Кто снялся в сериале «Бухта вдов»
В сериале «Бухта вдов» снялись Мэттью Риз, Кингстон Руми Сауфвик, Кейт О'Флинн, Кевин Кэрролл, Дейл Дикки, Стивен Рут и Кей Кэллан.
Трейлер сериала «Бухта вдов»
Расписание релиза эпизодов сериала «Бухта вдов»
|1 серия
|29 апреля
|2 серия
|29 апреля
|3 серия
|6 мая
|4 серия
|13 мая
|5 серия
|20 мая
|6 серия
|27 мая
|7 серия
|27 мая
|8 серия
|3 июня
|9 серия
|10 июня
|10 серия
|17 июня
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