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Основатель бренда одежды Алиса Лобанова объяснила, какую роль играет экипировка для спортсменов
Хобби и развлечения

8 июня, 17:45

2 мин.

Алиса Лобанова, основатель бренда одежды, рассказала о роли экипировки для юных спортсменов

Кристина Гергис
Автор
Алиса Лобанова
Фото Пресс-служба события

В рамках ПМЭФ'26 на стенде Минспорта России прошла сессия «Воспитание чемпионов и развитие спортивных школ в России». Участники дискуссии сосредоточились на ключевых вопросах: как развивать детско-юношеский спорт и открывать спортивные школы в регионах, а также какую роль в успехах спортсменов играет качественная экипировка.

В сессии приняли участие губернатор Ярославской области Михаил Евраев, председатель Российского студенческого спортивного союза Сергей Крюков, вице-президент Федерации регби России Алексей Митрюшин, теннисистка, бронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне и детский тренер Надежда Петрова, а также основатель российского бренда одежды «Нева» Алиса Лобанова.

Компания Алисы Лобановой стала официальным экипировщиком школы большого тенниса Надежды Петровой.

ПМЭФ
Фото Пресс-служба события

Алиса Лобанова в ходе ПМЭФ'26 подчеркнула, насколько важно выстроить для детского спорта надежную систему обеспечения спортивной формой.

«Россия занимает одно из лидирующих мест по количеству олимпийских чемпионов и чемпионов мира. Дети, которые только начинают свой путь к вершине, выходя на соревнования, так же как и звезды спорта, должны испытывать чувство гордости, принадлежности к своей команде и стране. Использование качественной экипировки в детском спорте — это вопрос не просто внешнего вида, а серьезный психологический, социальный и репутационный фактор. Добавьте к этому дисциплину и мощную мотивацию, и вот залог успеха будущего чемпиона», — объяснила Лобанова.

По ее мнению, экипировка спортсменов должна обладать яркой визуальной составляющей и опираться на отечественные традиции и историю.

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