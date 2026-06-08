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Врач ответила, что полезнее: триатлон или отдельные дисциплины
Здоровье

8 июня, 16:45

2 мин.

Врач ответила, что полезнее: триатлон или отдельные дисциплины

Кристина Гергис
Автор
Транзитная зона в триатлоне
Фото JMichl, iStock

Эксклюзивно для «СЭ» врач общей практики Елена Павлова рассказала, что полезнее для здоровья — триатлон или плавание, велоспорт и бег по отдельности.

По мнению специалиста, с точки зрения долгосрочного здоровья опорно-двигательного аппарата триатлон зачастую полезнее, чем каждый из этих видов спорта. Ключевое преимущество, как отметила Павлова, заключается в перекрестной разгрузке. Разные типы активности компенсируют друг друга.

Врач пояснила, что каждая дисциплина несет свои риски. «Бег — это ударная циклическая нагрузка, колоссальный стресс для позвоночника и суставов ног. Велоспорт перегружает переднюю поверхность бедра и создает статическое перенапряжение поясницы. Плавание, хоть и считается щадящим, тоже может навредить: при избытке брасса перегружаются колени и шейный отдел, а кроль дает высокую нагрузку на плечевой пояс», — подчеркнула она.

В то же время, по словам Елены Павловой, сочетание дисциплин в триатлоне, наоборот, положительно влияет на организм. Она пояснила: «Плавание декомпрессирует позвоночник после бега, велосипед укрепляет сердце без ударной волны, а бег дает необходимую костям осевую нагрузку для профилактики остеопороза. В результате мышцы развиваются симметрично. Нет грубого дисбаланса, который может возникнуть у тех, кто занимается только бегом или только плаванием».

Для выбора одной дисциплины врач посоветовала ориентироваться на собственное исходное состояние. Для людей с проблемами спины она в первую очередь посоветовала бы плавание, для укрепления костей — бег, а в пожилом возрасте оптимальным вариантом назвала велоспорт.

«Триатлон — это идеальный баланс при условии соблюдения грамотной техники и отсутствии фанатизма», — подытожила врач.

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