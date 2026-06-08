Фильм Стивена Спилберга «День разоблачения» выйдет 10 июня

10 июня в зарубежный прокат выйдет фантастический триллер Стивена Спилберга «День разоблачения». Новая масштабная лента легендарного постановщика посвящена тому, как современная цивилизация отреагирует на официальное подтверждение существования внеземного разума.

В центре истории окажется ведущая прогноза погоды из Канзас-Сити, которая одной из первых сталкивается с инопланетной сущностью.

Кто снялся в фильме «День разоблачения»

В картине снялись Эмили Блант, Джош О'Коннор, Ив Хьюсон, Маккенна Бриджер, Уайатт Рассел, Колман Доминго, Колин Ферт, Элизабет Марвел, Майкл Гэстон и Генри Ллойд-Хьюз.