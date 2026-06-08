Стиль жизни
Смотреть
Фильмы Сериалы Мультфильмы Суперниндзя
Уведомления
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Фильмы
Новости
День разоблачения (День раскрытия) фильм 2026: дата выхода, актеры, трейлер — где смотреть
Фильмы

8 июня, 19:00

1 мин.

Фильм Стивена Спилберга «День разоблачения» выйдет 10 июня

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «День разоблачения», реж. Стивен Спилберг, Universal Pictures, Amblin Entertainment
Фото Кадр из фильма «День разоблачения», реж. Стивен Спилберг, Universal Pictures, Amblin Entertainment

10 июня в зарубежный прокат выйдет фантастический триллер Стивена Спилберга «День разоблачения». Новая масштабная лента легендарного постановщика посвящена тому, как современная цивилизация отреагирует на официальное подтверждение существования внеземного разума.

В центре истории окажется ведущая прогноза погоды из Канзас-Сити, которая одной из первых сталкивается с инопланетной сущностью.

Кто снялся в фильме «День разоблачения»

В картине снялись Эмили Блант, Джош О'Коннор, Ив Хьюсон, Маккенна Бриджер, Уайатт Рассел, Колман Доминго, Колин Ферт, Элизабет Марвел, Майкл Гэстон и Генри Ллойд-Хьюз.

Трейлер фильма «День разоблачения»

Закулисье реальности, фильм.В российских кинотеатрах вышел хоррор «Закулисье реальности»

Читайте нас в ВКонтакте Дзен Max
Фильмы
Новости холдинга
Минпросвещения РФ прорабатывает вопрос о восстановлении колледжа в Старобельске
«Буду болеть за Голландию. И за Кюрасао». Колонка Андрея Талалаева
Шипачев едет в «Салават», Ливо получит до 120 млн в «Авангарде», а «Спартак» усилился опытными тренерами. Главные трансферные новости КХЛ на 9 июня 
В Элисте простились с погибшим на СВО Героем России Нараном Очир-Горяевым
Шведский самолет-разведчик заметили над Финляндией у границ РФ
«Злоумышленники пытаются проникнуть в страну под прикрытием ЧМ». Белый дом объяснил скандал с судьей из Сомали
Читайте далее
Фильм Ридли Скотта «Собачьи звезды» выйдет 28 августа
Следующий материал
Фильм Ридли Скотта «Собачьи звезды» выйдет 28 августа
Последние новости
9 июн 17:10
Фильм Ридли Скотта «Собачьи звезды» выйдет 28 августа
8 июн 16:10
В российских кинотеатрах вышел хоррор «Закулисье реальности»