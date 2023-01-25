Эффективная тренировка для мужчин на каждый день

Подобрали базовые упражнения, которые помогут прокачать все тело.

Регулярные тренировки для мужчин — отличный способ поддерживать себя в форме. Многие не имеют возможности часто посещать тренажерный зал. Но добиться неплохих результатов можно и в домашних условиях. Важно грамотно определить оптимальные упражнения и соблюдать технику их выполнения.

Выпады вперед

Исходное положение: ноги поставьте чуть уже, чем плечи. Руки зафиксируйте на поясе или сложите возле груди в замок. Если предполагается выполнение с гантелями, руки следует держать опущенными вдоль туловища. Спина ровная, плечи разведены, взгляд направлен перед собой. Мышцы живота удерживайте в напряжении.

Техника выполнения:

Сделайте шаг вперед.

Перенесите вес тела с опорой на пятку на ногу, стоящую впереди.

Согните ее в коленном суставе, опускаясь.

Затем толчком впереди стоящей ноги вернитесь в исходное положение.

Повторите то же самое с другой ногой.

Фото Freepik/bublikhaus

Подтягивания обратным хватом

Исходное положение: вис на перекладине обратным хватом (ладони обращены к себе). Используйте среднюю постановку кистей. Руки полностью выпрямите.

Техника выполнения:

Усилием мышц верха спины подтяните себя грудью к перекладине.

В верхней точке старайтесь максимально соединить лопатки.

Локти при этом следует направить вниз.

Далее подконтрольно вернитесь в исходное положение.

Отжимания на брусьях

Исходное положение: упор на брусьях.

Техника выполнения:

Согните руки в локтях.

Опуститесь до параллели плеч с полом или максимально низко.

Затем подконтрольно вернитесь в исходное положение.

Протяжка со штангой стоя

Исходное положение: стоя возьмите штангу прямым хватом на ширине плеч. Руки опустите. Штанга должна касаться бедер.

Техника выполнения:

Поднимите штангу вдоль тела, направляя локти вверх.

При этом необходимо следить, чтобы плечевые суставы не поднимались.

Доведите плечи (часть руки от локтя до плечевого сустава) до параллели с полом.

Затем подконтрольно вернитесь в исходное положение.

Фото Freepik/diana_mironenko

Подъемы EZ-штанги на бицепс стоя

Исходное положение: стоя удерживайте штангу в руках примерно на ширине плеч. Примените обратный хват (ладони к себе). Ноги немного согните в коленных суставах. Корпус следует незначительно наклонить вперед.

Техника выполнения:

Без рывков согните руки в локтях.

Поднимите штангу до прямого угла в локтевом суставе — именно в этой точке будет максимальная нагрузка на бицепс.

Затем подконтрольно вернитесь в исходное положение.

Французский жим EZ-штанги лежа

Исходное положение: лежа на спине (на полу или на скамье).

Штангу удерживайте в выпрямленных руках над плечевыми суставами.

Техника выполнения: