Эффективная тренировка для мужчин на каждый день
Регулярные тренировки для мужчин — отличный способ поддерживать себя в форме. Многие не имеют возможности часто посещать тренажерный зал. Но добиться неплохих результатов можно и в домашних условиях. Важно грамотно определить оптимальные упражнения и соблюдать технику их выполнения.
Если речь идет об одной универсальной тренировке, то это должна быть Full Body с акцентом на работу крупных мышечных групп. Маленькие мышечные группы должны тренироваться обязательно вместе с большими (грудь, спина, ноги), но не отдельно.
Выпады вперед
Исходное положение: ноги поставьте чуть уже, чем плечи. Руки зафиксируйте на поясе или сложите возле груди в замок. Если предполагается выполнение с гантелями, руки следует держать опущенными вдоль туловища. Спина ровная, плечи разведены, взгляд направлен перед собой. Мышцы живота удерживайте в напряжении.
Техника выполнения:
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Сделайте шаг вперед.
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Перенесите вес тела с опорой на пятку на ногу, стоящую впереди.
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Согните ее в коленном суставе, опускаясь.
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Затем толчком впереди стоящей ноги вернитесь в исходное положение.
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Повторите то же самое с другой ногой.
Подтягивания обратным хватом
Исходное положение: вис на перекладине обратным хватом (ладони обращены к себе). Используйте среднюю постановку кистей. Руки полностью выпрямите.
Техника выполнения:
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Усилием мышц верха спины подтяните себя грудью к перекладине.
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В верхней точке старайтесь максимально соединить лопатки.
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Локти при этом следует направить вниз.
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Далее подконтрольно вернитесь в исходное положение.
Отжимания на брусьях
Исходное положение: упор на брусьях.
Техника выполнения:
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Согните руки в локтях.
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Опуститесь до параллели плеч с полом или максимально низко.
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Затем подконтрольно вернитесь в исходное положение.
Протяжка со штангой стоя
Исходное положение: стоя возьмите штангу прямым хватом на ширине плеч. Руки опустите. Штанга должна касаться бедер.
Техника выполнения:
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Поднимите штангу вдоль тела, направляя локти вверх.
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При этом необходимо следить, чтобы плечевые суставы не поднимались.
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Доведите плечи (часть руки от локтя до плечевого сустава) до параллели с полом.
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Затем подконтрольно вернитесь в исходное положение.
Подъемы EZ-штанги на бицепс стоя
Исходное положение: стоя удерживайте штангу в руках примерно на ширине плеч. Примените обратный хват (ладони к себе). Ноги немного согните в коленных суставах. Корпус следует незначительно наклонить вперед.
Техника выполнения:
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Без рывков согните руки в локтях.
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Поднимите штангу до прямого угла в локтевом суставе — именно в этой точке будет максимальная нагрузка на бицепс.
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Затем подконтрольно вернитесь в исходное положение.
Французский жим EZ-штанги лежа
Исходное положение: лежа на спине (на полу или на скамье).
Штангу удерживайте в выпрямленных руках над плечевыми суставами.
Техника выполнения:
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Согните руки в локтях, опуская штангу немного за голову.
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Затем верните ее в исходное положение.
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Движение необходимо выполнять подконтрольно, стараясь не разводить локти в стороны.
тобы проработать все мышечные волокна (быстрые, медленные и смешанные), можно чередовать на тренировках количество повторений, варьируя вес. Меньше повторений — больше вес. И наоборот. Выполнять следует по пять подходов. Два из них должны быть разминочными, один — подводящий и два рабочих.