Победитель 3-го сезона «Суперниндзя. Дети» рассказал, кто помог ему одержать победу
В эксклюзивном интервью для «СЭ» Александр Седов, победитель третьего сезона шоу «Суперниндзя. Дети», рассказал о роли близких в его спортивном пути. Особенно юного спортсмена мотивирует сестра Анна — легендарная участница проекта.
«Она мне всегда помогает! Мы с ней ездим вместе на тренировки. Она пробегает со мной длинные дистанции и строит мне трассы с препятствиями, которые я должен проходить. Аня — пример для меня, к которому я стремлюсь. Она сильнее меня. Хочу быть таким же», — сказал чемпион.
По его словам, Анна очень обрадовалась победе брата, поскольку именно она вложила много сил в его развитие.
Также он с благодарностью вспомнил участие своих родителей, младшей сестры и тренера Екатерины Архаровой. Именно эта поддержка, по словам Александра, давала ему силы преодолевать самые сложные полосы препятствий и идти к заветной победе.
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