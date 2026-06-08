Победитель 3-го сезона «Суперниндзя. Дети» рассказал, кто помог ему одержать победу

В эксклюзивном интервью для «СЭ» Александр Седов, победитель третьего сезона шоу «Суперниндзя. Дети», рассказал о роли близких в его спортивном пути. Особенно юного спортсмена мотивирует сестра Анна — легендарная участница проекта.

«Она мне всегда помогает! Мы с ней ездим вместе на тренировки. Она пробегает со мной длинные дистанции и строит мне трассы с препятствиями, которые я должен проходить. Аня — пример для меня, к которому я стремлюсь. Она сильнее меня. Хочу быть таким же», — сказал чемпион.

По его словам, Анна очень обрадовалась победе брата, поскольку именно она вложила много сил в его развитие.

Также он с благодарностью вспомнил участие своих родителей, младшей сестры и тренера Екатерины Архаровой. Именно эта поддержка, по словам Александра, давала ему силы преодолевать самые сложные полосы препятствий и идти к заветной победе.