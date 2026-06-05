Почти все жители Санкт-Петербурга знают бренд «Зенит»

Бренд футбольного клуба «Зенит» известен 96% жителей Санкт-Петербурга. Такие данные привел исполнительный директор клуба Максим Погорелов на сессии «Сделано в России: из продукта — в бренд. Из бренда — в лавмарк» в рамках ПМЭФ-2026.



Участники дискуссии обсудили, как бренды становятся частью повседневной культуры и завоевывают лояльность аудитории. По словам Погорелова, «Зенит» входит в топ-70 футбольных брендов мира, а также лидирует по посещаемости матчей в России и Восточной Европе.



На сессии также говорили о развитии российских брендов в целом. По данным Фонда развития субъектов малого и среднего предпринимательства Санкт-Петербурга, доля креативных индустрий в экономике города составляет 4,8% валового регионального продукта, а за последний год сектор вырос на 20%.



Другие эксперты отметили, что для современных брендов все большее значение имеют не только качество продукта и сервиса, но и доверие аудитории, репутация и социальная роль компаний.

«В мире, где технологии очень быстро копируются с помощью вайбкодинга, человек без опыта программирования может скопировать продукт и улучшить его за несколько дней. Бренд в этом смысле является защитным механизмом, потому что он позволяет сформировать те предпочтения, привычки, которые удерживают клиента у себя и защищают его от выбора неизвестного no name», — пояснил Владислав Крейнин, старший вице-президент Сбера, директор департамента маркетинга и коммуникаций