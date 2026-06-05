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На ПМЭФ определился победитель хоккейного турнира
Фитнес

5 июня, 16:30

1 мин.

На ПМЭФ определился победитель хоккейного турнира

Кристина Гергис
Автор
На ПМЭФ определился победитель хоккейного турнира
Фото Фонд Росконгресс

Команда «Бизнес» стала победителем Фонбет — Кубка Росконгресса по хоккею, который проходил в рамках Спортивных игр ПМЭФ-2026. В финальном матче она обыграла команду «Политика» со счетом 7:4 и вернула себе титул, который в прошлом году достался соперникам.

Турнир, посвященный 80-летию хоккейного клуба СКА, прошел на «СКА Арене». За победу боролись четыре команды, в которых сыграли известные хоккеисты, футболисты, представители власти и бизнеса.

Матч за третье место между командами «Чемпион» и «СКА 80» завершился результативной ничьей — 6:6. В составе «СКА 80» на лед вышел легендарный хоккеист Игорь Ларионов, который по итогам турнира получил приз зрительских симпатий.

Среди участников Кубка в этом году были двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов, первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг, бывшие футболисты сборной России Александр Мостовой, Дмитрий Сычев и Роман Широков. Впервые в турнире сыграл двукратный обладатель Кубка Стэнли Михаил Сергачев.

Хоккейный турнир традиционно считается одним из самых заметных спортивных событий Петербургского международного экономического форума. Одной из его главных интриг остается многолетнее соперничество команд «Бизнес» и «Политика», которые вновь встретились в финале.

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