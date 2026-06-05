Вышел тизер мультфильма «Ледниковый период: Точка кипения»

Disney опубликовал тизер мультфильма «Ледниковый период 6», получивший подзаголовок «Точка кипения». Новый ролик возвращает на экраны любимую доисторическую команду: мамонта Мэнни, его супругу Элли, саблезубого кота Диего, ленивца Сида и неугомонных братьев-опоссумов Крэша и Эдди. Нашлось место и безумной белке Скрату — теперь он делит заветный желудь со своим детенышем.

Тизер мультфильма «Ледниковый период: Точка кипения»

Когда выйдет мультфильм «Ледниковый период: Точка кипения»

Премьера фильма «Ледниковый период: Точка кипения» запланирована на 5 февраля 2027 года.