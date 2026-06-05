Стиль жизни
Есть
Рецепты Польза и вред Диеты Что будет, если... Советы и рекомендации
Уведомления
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Питание и еда
Новости
Диетолог рассказала, полезен ли протеиновый кофе
Питание и еда

5 июня, 18:10

1 мин.

Диетолог рассказала, полезен ли протеиновый кофе

Кристина Гергис
Автор
Кофе с протеином
Фото Gingagi, iStock

В разговоре с «СЭ» диетолог Александра Ноев развеяла миф о безусловной пользе протеинового кофе. Специалист пояснила, что этот напиток — всего лишь обычная чашка кофе с добавлением ложки протеинового порошка или готового протеинового коктейля, а его польза сильно преувеличена, особенно в роли замены завтрака.

Диетолог категорически не рекомендует употреблять протеиновый кофе вместо полноценного утреннего приема пищи. «Этот напиток натощак (даже с протеином) быстро разрушит слизистую вашего желудка и кишечника, может вызвать гастрит, дуоденит, проблемы с кишечником, включая хроническое неусвоение витаминов и минералов», — предупредила специалист

Кроме того, Ноев напомнила, что в день можно употреблять не более трех стаканов кофе. Превышение этого количества негативно сказывается на общем состоянии организма, в частности, на работе желудочно-кишечного тракта.

Оптимальный вариант употребления протеинового кофе — после легкого приема пищи, например банана или порции творога. Несмотря на кажущуюся питательность, этот напиток нельзя считать полноценной заменой еды. Для поддержания здоровья крайне важно включать в рацион настоящие источники белка: яйца, мясо, рыбу, орехи, йогурт, сыр, творог, а также овсянку.

Читайте нас в ВКонтакте Дзен Max
Польза и вред
Новости холдинга
Что произошло за ночь 9 июня. Главное
Тухель не ищет таланты. Колонка Казанского — о сборной Англии
Агкацев не доедет до «Ювентуса», «Спартак» вместо Воробьева рассматривает еще двух форвардов. Трансферные новости РПЛ за 8 июня
Президент и владелец «Ухты» Габуев сообщил о снятии команды с Суперлиги
ФСБ предотвратила теракт в колонии в Ульяновской области в канун Курбан-байрама
В Госдуме призвали «раз и навсегда» сделать 31 декабря выходным днем в России
Читайте далее
Исследователи доказали, что фото еды способно уменьшить тягу к вредной пище
Следующий материал
Исследователи доказали, что фото еды способно уменьшить тягу к вредной пище
Последние новости
7 июн 18:30
Исследователи доказали, что фото еды способно уменьшить тягу к вредной пище
31 мая 18:25
Диетолог рассказала, какие продукты стоит включить в рацион перед марафонской дистанцией
30 мая 12:30
Диетолог ответила, какие продукты и напитки помогают мышцам восстановиться после тренировки
27 мая 12:00
Диетолог объяснила, как подбирать КБЖУ спортсмену
18 мая 12:00
Тренер развеял популярный миф о пиве после тренировок