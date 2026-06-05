Диетолог рассказала, полезен ли протеиновый кофе

В разговоре с «СЭ» диетолог Александра Ноев развеяла миф о безусловной пользе протеинового кофе. Специалист пояснила, что этот напиток — всего лишь обычная чашка кофе с добавлением ложки протеинового порошка или готового протеинового коктейля, а его польза сильно преувеличена, особенно в роли замены завтрака.

Диетолог категорически не рекомендует употреблять протеиновый кофе вместо полноценного утреннего приема пищи. «Этот напиток натощак (даже с протеином) быстро разрушит слизистую вашего желудка и кишечника, может вызвать гастрит, дуоденит, проблемы с кишечником, включая хроническое неусвоение витаминов и минералов», — предупредила специалист

Кроме того, Ноев напомнила, что в день можно употреблять не более трех стаканов кофе. Превышение этого количества негативно сказывается на общем состоянии организма, в частности, на работе желудочно-кишечного тракта.

Оптимальный вариант употребления протеинового кофе — после легкого приема пищи, например банана или порции творога. Несмотря на кажущуюся питательность, этот напиток нельзя считать полноценной заменой еды. Для поддержания здоровья крайне важно включать в рацион настоящие источники белка: яйца, мясо, рыбу, орехи, йогурт, сыр, творог, а также овсянку.