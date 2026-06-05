Стартовал 4-й сезон сериала «Легенда о Vox Machina»: расписание релиза эпизодов

Фэнтезийный анимационный сериал «Легенда о Vox Machina» вернулся на экраны — премьера четвертого сезона состоялась 3 июня на Prime Video.

По традиции онлайн-кинотеатр выпустил в день релиза сразу три стартовых эпизода. Всего в новом сезоне запланировано 12 серий, которые будут выходить тройками каждую среду вплоть до финального релиза 24 июня.

Сюжет продолжения проекта разворачивается спустя год после падения Конклава. Команда разношерстных наемников успела на время разделиться, однако пробуждение древней и могущественной злой сущности заставляет героев вновь объединиться ради спасения Экзандрии.

Трейлер 4-го сезона сериала «Легенда о Vox Machina»

Расписание выхода эпизодов 4-го сезона сериала «Легенда о Vox Machina»