«Вышла сегодня в падик». Ефимова пошутила на тему карантина под песню «Мурка»

Трехкратный призер Олимпийских игр, пловчиха Юлия Ефимова опубликовала новые сторис в своем Instagram. Российская спортсменка пошутила на тему карантина из-за коронавируса.

Ефимова сделала коллаж в стиле российского подъезда, где пловчиха сидит на корточках и ест семечки.

«Вышла сегодня в падик. Ох уж этот карантин, ничем хорошим не закончится», — подписала фото Ефимова.

Ефимова в подъезде под «Мурку» pic.twitter.com/mttJTSnHhc — Алексей Лазуткин (@bayushkin_s) March 29, 2020

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 665 164 человек. Умерших — 30 852, выздоровевших — 140 225. В России на данный момент 1264 случаев заражения, 4 человека умерли, выздоровело — 49.

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