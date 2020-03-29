«Вышла сегодня в падик». Ефимова пошутила на тему карантина под песню «Мурка»
Трехкратный призер Олимпийских игр, пловчиха Юлия Ефимова опубликовала новые сторис в своем Instagram. Российская спортсменка пошутила на тему карантина из-за коронавируса.
Ефимова сделала коллаж в стиле российского подъезда, где пловчиха сидит на корточках и ест семечки.
«Вышла сегодня в падик. Ох уж этот карантин, ничем хорошим не закончится», — подписала фото Ефимова.
Ефимова в подъезде под «Мурку» pic.twitter.com/mttJTSnHhc— Алексей Лазуткин (@bayushkin_s) March 29, 2020
По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 665 164 человек. Умерших — 30 852, выздоровевших — 140 225. В России на данный момент 1264 случаев заражения, 4 человека умерли, выздоровело — 49.
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