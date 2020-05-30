Ирина Морозюк, бывшая жена украинского защитника «Ризеспора» Николая Морозюка, рассказала о том, как ее Instagram-страница стала привлекать внимание болельщиков. По словам Ирины Морозюк, началось все, когда она призвала хейтеров «открывать рот на уровне ширинки».

— Все началось, когда я высказалась в сторону неадекватных фанатов, про ширинку, — сказала Ирина Морозюк в интервью Youtube-каналу «Олицкая». — С этого момента на меня начали обращать внимание. У всех жен футболистов есть фото в купальниках, на лежаке. Но на них реагируют не так.

Я никогда не продумываю свой контент. Я не блогер. Другие как-то прописывают, продумывают.

— Сейчас вы продаете рекламу?

— Да. «Сториз» у меня стоят 250 долларов. А пост — 400. Есть вещи, которые я делаю по бартеру. Мне по кайфу это делать.