Туктамышева посидела за рулем огромного карьерного самосвала

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева посетила Оленегорск Мурманской области. Прославленная фигуристка вместе с матерью съездила на карьер по производству руды. Также ей удалось сфотографироваться возле карьерного самосвала и посидеть за его рулем.

«Это мы с мамой рядом с огромной махиной! Когда такая проехала около нашей машины, я чуть в штаны не наложила», — написала Туктамышева в сториз Instagram.

Елизавета Туктамышева. Фото Instagram

«Вот еще для большего понимания его размеров»:

Елизавета Туктамышева. Фото Instagram

«А это я отважилась и забралась на место водителя. Было страшновато, не представляю, как можно управлять ей по дорожным серпантинам»: