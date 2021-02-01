Мама Овечкина спела «Команда молодости нашей»

31 января прошел вечер памяти российской актрисы Веры Глаголевой, мамы Анастасии Шубской, жены нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

Шубская опубликовала в своем Instagram ряд сторис с мероприятия, посвященного дню рождения Глаголевой. Этот вечер супруга форварда сборной России провела в компании близких. Среди приглашенных звезд была известная певица Любовь Успенская.

Татьяна Овечкина, мама 35-летнего хоккеиста, исполнила песню «Команда молодости нашей».

«Моя свекровь», — подписала видео Шубская.

Сторис Анастасии Шубской pic.twitter.com/LdlIcFQK5h — Алексей Лазуткин (@lazutkin 88 ) February 1, 2021

Глаголева скончалась 16 августа 2017 года в Германии после продолжительной болезни.