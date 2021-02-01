Мама Овечкина спела «Команда молодости нашей»
16:20
31 января прошел вечер памяти российской актрисы Веры Глаголевой, мамы Анастасии Шубской, жены нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.
Шубская опубликовала в своем Instagram ряд сторис с мероприятия, посвященного дню рождения Глаголевой. Этот вечер супруга форварда сборной России провела в компании близких. Среди приглашенных звезд была известная певица Любовь Успенская.
Татьяна Овечкина, мама 35-летнего хоккеиста, исполнила песню «Команда молодости нашей».
«Моя свекровь», — подписала видео Шубская.
Сторис Анастасии Шубской pic.twitter.com/LdlIcFQK5h— Алексей Лазуткин (@lazutkin88) February 1, 2021
Глаголева скончалась 16 августа 2017 года в Германии после продолжительной болезни.
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