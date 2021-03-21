Сербской модели предлагали 60 тысяч евро, чтобы она соблазнила Джоковича

Сербская модель Наталья Щекич рассказала, что однажды ей предлагали за деньги соблазнить знаменитого теннисиста Новака Джоковича.

«Я была в Лондоне и со мной связался какой-то парень. Этого парня считают влиятельным менеджером. Он назначил встречу, а я думала, что речь пойдёт о модельном бизнесе. Быстро оказалось, что я ошибалась. Он сказал мне: «Ты должна соблазнить Новака и снять это на видео». Я сразу решила, что это шутка, что где-то тут скрытая камера.

Менеджер говорил, что я получу 60 тысяч евро и поездку в любую точку мира. Я засмеялась: «Это же шутка?» - Парень не смеялся и был очень серьезен.

После этого я почувствовала себя униженной. Хотела избить этого менеджера. Я встала и ушла. Надеюсь, что никто другой не соглашался на это предложение», — цитирует Щекич Svet-Scandal.