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Самая сексуальная легкоатлетка мира выступит на неделе моды в Милане

13:06
Алиса Шмидт. Фото Instagram
Алиса Шмидт. Фото Instagram

Немецкая легкоатлетка Алиса Шмидт выступит на неделе моды в Милане.

22-летняя спортсменка, которая признавалась самой сексуальной легкоатлеткой мира, рассказала подписчикам в Instagram, что она будет моделью для Hugo Boss.

Шмидт в составе сборной Германии была участницей Олимпиады-2020 в Токио, однако на старты в смешанной и женской эстафете она не вышла.

Неделя моды в Милане проходит 21-27 сентября.

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Сергей Разин все материалы автора

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