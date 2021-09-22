Самая сексуальная легкоатлетка мира выступит на неделе моды в Милане

Немецкая легкоатлетка Алиса Шмидт выступит на неделе моды в Милане.

22-летняя спортсменка, которая признавалась самой сексуальной легкоатлеткой мира, рассказала подписчикам в Instagram, что она будет моделью для Hugo Boss.

Шмидт в составе сборной Германии была участницей Олимпиады-2020 в Токио, однако на старты в смешанной и женской эстафете она не вышла.

Неделя моды в Милане проходит 21-27 сентября.