Самая сексуальная легкоатлетка мира выступит на неделе моды в Милане
13:06
Немецкая легкоатлетка Алиса Шмидт выступит на неделе моды в Милане.
22-летняя спортсменка, которая признавалась самой сексуальной легкоатлеткой мира, рассказала подписчикам в Instagram, что она будет моделью для Hugo Boss.
Шмидт в составе сборной Германии была участницей Олимпиады-2020 в Токио, однако на старты в смешанной и женской эстафете она не вышла.
Неделя моды в Милане проходит 21-27 сентября.
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