Селиваненко — о выходе Калинской в 1/8 финала Уимблдона: «Анна играет с каждым матчем все увереннее»

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу Анны Калинской над Людмилой Самсоновой в третьем круге Уимблдона. встреча завершилась со счетом 7:6 (7:4), 6:2.

«Анна играет с каждым матчем все увереннее. Видно, что у нее сейчас практически все получается. Она обладае очень чистой техникой. Кроме того, он хорошо действует тактически и в этом сезоне вышла на такой уровень игры, который дает возможность претендовать на верхние строчки кмирового рейтинга», — сказал Селиваненко «СЭ».

В четвертом круге Уимблдона Калинская встретится с победительницей противостояния Елена Рыбакина (Казахстан) — Каролин Возняцки (Дания).

Софья Грецкая