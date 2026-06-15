Блинкова выбыла на старте турнира в Ноттингеме

Россиянка Анна Блинкова проиграла австралийке Тайле Престон в первом круге турнира в Ноттингеме — 6:4, 3:6, 3:6. Матч длился 2 часа 14 минут.

106-я ракетка мира Блинкова сделала за игру 1 эйс, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 5 из 12 брейк-пойнтов. У 124-й ракетки Престон — 2 эйса, 4 двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 10.

Престон сыграет с победительницей матча Энн Ли (США) — Кимберли Биррелл (Австралия).

Ноттингем (Великобритания)

Турнир WTA Lexus Nottingham Open

Призовой фонд 283 347 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Тайла Престон (Австралия, LL) — Анна Блинкова (Россия, Q) — 4:6, 6:3, 6:3