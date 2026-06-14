Векич с «баранкой» обыграла Радукану и стала чемпионкой турнира в Лондоне

Хорватская теннисистка Донна Векич победила британку Эмму Радукану в финале турнира в Лондоне — 6:0, 7:6 (8:6).

Встреча длилась 1 час 48 минут. Хорватка 3 раза подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11. На счету ее соперницы 1 эйс, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 4.

29-летняя Векич завоевала пятый титул на уровне WTA в одиночном разряде и первый с 2023 года.

Лондон (Великобритания)

Турнир WTA The HSBC Championships

Призовой фонд 1 206 446 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Финал

Донна Векич (Хорватия, LL) — Эмма Радукану (Великобритания) — 6:0, 7:6 (8:6)

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