Сафиуллин в пяти сетах уступил Филсу в третьем круге Уимблдона-2024

Российский теннисист Роман Сафиуллин уступил французу Артуру Филсу в третьем круге Уимблдона-2024 — 6:4, 3:6, 6:1, 4:6, 3:6.

Встреча продлилась 3 часа 22 минуты. Филс семь раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из 13 возможных. На счету Сафиуллина пять эйсов, одна двойная и четыре реализованных брейка из 12.

В четвертом круге Уимблдона Филс сыграет с австралийцем Алексом де Минауром, который занимает девятое место в мировом рейтинге.