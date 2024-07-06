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Сегодня, 20:16

Сафиуллин в пяти сетах уступил Филсу в третьем круге Уимблдона-2024

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Роман Сафиуллин.
Фото Reuters

Российский теннисист Роман Сафиуллин уступил французу Артуру Филсу в третьем круге Уимблдона-2024 — 6:4, 3:6, 6:1, 4:6, 3:6.

Встреча продлилась 3 часа 22 минуты. Филс семь раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из 13 возможных. На счету Сафиуллина пять эйсов, одна двойная и четыре реализованных брейка из 12.

В четвертом круге Уимблдона Филс сыграет с австралийцем Алексом де Минауром, который занимает девятое место в мировом рейтинге.

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/wimbledon/
Теннис
Уимблдон
Роман Сафиуллин
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