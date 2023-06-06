Павлюченкова не смогла выйти в полуфинал «Ролан Гаррос»
Россиянка Анастасия Павлюченкова проиграла чешке Каролине Муховой в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 7:5, 6:2. Матч длился 1 час 40 минут.
Павлюченкова сделала за игру 2 эйса, допусила 5 двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из 4. У Муховой 1 двойная ошибка и 5 брейк-пойнтов из 11.
В полуфинале теннисистка сыграет с победительницей матча Элина Свитолина (Украина) — Арина Соболенко (Белоруссия).
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 49 600 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Каролина Мухова (Чехия) — Анастасия Павлюченкова (Россия) — 7:5, 6:2
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