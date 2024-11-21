Покровская назвала оттепелью допуск россиян к соревнованиям по синхронному плаванию: «Открываемся!»

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская в разговоре с «СЭ» отреагировала на новость о допуске россиян к участию в соревнованиях в нейтральном статусе.

«Видели и слышали вчерашние новости. Очень рады, что идет такая оттепель. Дай бог, чтобы она продолжалась и дальше. Будем сейчас все это обсуждать, что такое нейтральный статус, как это. Но уже очень радует. Открываемся!» — сказала Покровская «СЭ».

20 ноября Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) внесла изменения в критерии допуска спортсменов из России и Белоруссии к международным соревнованиям в нейтральном статусе. Теперь россиянам и белорусам, выполнившим критерии допуска, разрешено принимать участие в турнирах по плаванию, плаванию на открытой воде, синхронному плаванию и прыжкам в воду во всех дисциплинах. Водное поло по-прежнему остается под запретом.