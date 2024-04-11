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«Металлург» победит «Автомобилист» в пятом матче полуфинала Кубка Гагарина

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Никита Михайлис.
Фото Getty Images

11 апреля состоится пятый матч 1/2 финала Кубка Гагарина между магнитогорским «Металлургом» и екатеринбургским «Автомобилистом». Начало встречи — в 17.00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы обеих команд и рассказали о ставках клиентов на эту игру.

Букмекеры считают фаворитом «Магнитку». Коэффициент на успех хозяев в основное время игры — 2.05, что составляет 47% вероятности. Спрогнозировать победу «Автомобилиста» в трех периодах можно по коэффициенту 3.25 (или 30%). Ничейный исход в линии идет за 4.15 (23%). Победа команды из Магнитогорска с учетом овертайма котируется за 1.60 (59%). Поставить на итоговый успех екатеринбуржцев можно за 2.35 (41%).

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Клиенты букмекера склоняются к победе хозяев площадки. На успех «Магнитки» приходится 65% от общего оборота пари на исход встречи в основное время. 21% сделан на успех екатеринбуржцев и 14% приходится на ничью. В общем объеме пари на исход встречи с учетом овертайма также зафиксировано преимущество «Металлурга»: 82% против 18% в пользу магнитогорской команды.

«Автомобилист» и «Металлург» уже сыграли четыре матча в полуфинале Кубка Гагарина. Дважды сильнее оказывались магнитогорцы — 2:1, 3:2. Еще в двух матчах побеждали екатеринбуржцы — 4:2, 5:3. Аналитики считают, что пятое противостояние этих клубов также будет результативным. Сделать ставку на то, что соперники забросят не менее пяти шайб, можно за 1.80. Противоположный вариант (тотал меньше 4.5) котируется за 2.00.

Также аналитики считают, что счет в пятой игре полуфинального противостояния откроет «Металлург». Поставить на это событие можно с коэффициентом 1.75. Дебютная шайба в исполнении хоккеистов «Автомобилиста» котируется за 2.07.

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Самая крупная ставка на предстоящий матч — 200 000 рублей на то, что команды забьют максимум пять голов (ТМ 5.5), по коэффициенту 1.50.

Сейчас счет в серии 2-2, но «Металлург» считается фаворитом серии. Если «Магнитка» окажется в следующей стадии, сыграет ставка за 1.57 (61%). Проход в финал «Автомобилиста» котируется за 2.40 (39%).

По оценке аналитиков, шансы магнитогорцев завоевать Кубок Гагарина выше. Поставить на то, что «Металлург» станет чемпионом в этом сезоне, можно с коэффициентом 4.10. Вероятность того, что триумфатором окажется «Автомобилист», оценили котировкой 6.60.

Хоккей
КХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Автомобилист
ХК Металлург (Магнитогорск)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 13 5 4 41-19 44
2
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Спартак 22 10 5 7 29-27 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 22 9 5 8 20-27 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Оренбург 22 5 8 9 24-29 23
13
 Ахмат 22 5 5 12 20-29 20
14
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
15
 Балтика 22 4 5 13 14-26 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
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13.04 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
13.04 16:30
Ахмат – Балтика
 - : -
13.04 17:00
Краснодар – Зенит
 - : -
13.04 19:30
Локомотив – ЦСКА
 - : -
14.04 12:00
Оренбург – Пари НН
 - : -
14.04 14:15
Урал – Динамо
 - : -
14.04 16:45
Факел – Ростов
 - : -
14.04 19:00
Кр. Советов – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 11
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 17 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 17 1 5
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