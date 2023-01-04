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ЦСКА — «Сочи»: команда Федорова сделает аутсайдеру очень больно

Прогноз и ставка на матч КХЛ ЦСКА — «Сочи» 5 января 2023 года
Евгений Коростелев
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Игроки ЦСКА празднуют гол в ворота «Локомотива».
Фото Официальный сайт ЦСКА.
Один из последних матчей завершился со счетом 6:0.

5 января в КХЛ ЦСКА сыграет с «Сочи». Встреча состоится на «ЦСКА Арене» в Москве, стартовое вбрасывание намечено на 17.00 по московскому времени. В прямом эфире матч покажет сайт matchtv.ru, а также телеканалы KHL и KHL Prime, трансляция начнется в 16.45 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ ЦСКА — «Сочи» 5 января 2022 года

ЦСКА — безусловный фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу армейцев в основное время можно поставить с коэффициентом 1.19, вероятность — примерно 84%. Ничья доступна за 8.50 (11%), успех «Сочи» — 12.0 (5%).

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Триумф москвичей с учетом овертайма и серии буллитов предложен за 1.08, выигрыш сочинцев — за 8.70.

На то, что гости не проиграют, котировка — 4.70. Также есть возможность подстраховать ставку с помощью форы: Ф2(+1.5) идет за 3.30, Ф2(+2.5) — за 2.14, Ф2(+3.5) — за 1.57.

Тотал больше 5.5 шайбы можно оформить за 1.69, ТМ 5.5 — за 2.23.

Думаете, что обе команды забросят по две и более шайбы? Коэффициент на это — 2.10.

Гол на первой минуте можно взять за 11.0. А заброшенную шайбу в меньшинстве — за 5.00.

Отличное условие — «ЦСКА победит и не пропустит». Котировка — 4.40.

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ЦСКА — «Сочи»: прогноз и анализ матча КХЛ 5 января 2022 года

Все, что нужно знать о «Сочи», — это безусловно худшая команда Континентальной хоккейной лиги. В 45 матчах «леопарды» набрали всего 18 очков и отстают от «Куньлуня» на «Западе» на те же 18 баллов. В активе южан 90 шайб (в среднем забрасывают два раза за 60 минут), а в пассиве — 168 голов (3.73).

Команда Сергея Светлова проиграла 17 матчей подряд, последняя победа была добыта ею полтора месяца назад — 15 ноября в овертайме был обыгран «Салават Юлаев» (4:3). Девять из 17 поражений «Сочи» случились с разницей в три и более шайбы. Ф1(-2.5) идет за 1.74.

ЦСКА шесть лет не проигрывал «Сочи», а последняя победа не в основное время произошла в 2018-м. С тех пор команды провели 14 матчей, которые закончились с суммарным счетом 61:10. Сейчас армейцы в неплохой форме — в последних трех играх расправились с мощными СКА (3:1), «Локомотивом» (2:1ОТ) и «Динамо» (3:2ОТ). Пощады аутсайдеру ждать не стоит.

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Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Сочи»

Обычно ЦСКА очень легко переигрывает «Сочи» — из пяти последних матчей три завершились с разницей в три шайбы, а в конце ноября армейцы разгромили соперника 6:0. Ближайшая встреча состоится в Москве, где красно-синие особенно сильны и мотивированы. Худшей команде лиги придется неоднократно вынуть шайбу из сетки.

Рекомендуемая ставка: П1 и ТБ 5.5 за 1.78.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
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Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
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Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
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Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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