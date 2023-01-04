ЦСКА — «Сочи»: команда Федорова сделает аутсайдеру очень больно
5 января в КХЛ ЦСКА сыграет с «Сочи». Встреча состоится на «ЦСКА Арене» в Москве, стартовое вбрасывание намечено на 17.00 по московскому времени. В прямом эфире матч покажет сайт matchtv.ru, а также телеканалы KHL и KHL Prime, трансляция начнется в 16.45 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ ЦСКА — «Сочи» 5 января 2022 года
ЦСКА — безусловный фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу армейцев в основное время можно поставить с коэффициентом 1.19, вероятность — примерно 84%. Ничья доступна за 8.50 (11%), успех «Сочи» — 12.0 (5%).
Триумф москвичей с учетом овертайма и серии буллитов предложен за 1.08, выигрыш сочинцев — за 8.70.
На то, что гости не проиграют, котировка — 4.70. Также есть возможность подстраховать ставку с помощью форы: Ф2(+1.5) идет за 3.30, Ф2(+2.5) — за 2.14, Ф2(+3.5) — за 1.57.
Тотал больше 5.5 шайбы можно оформить за 1.69, ТМ 5.5 — за 2.23.
Думаете, что обе команды забросят по две и более шайбы? Коэффициент на это — 2.10.
Гол на первой минуте можно взять за 11.0. А заброшенную шайбу в меньшинстве — за 5.00.
Отличное условие — «ЦСКА победит и не пропустит». Котировка — 4.40.
ЦСКА — «Сочи»: прогноз и анализ матча КХЛ 5 января 2022 года
Все, что нужно знать о «Сочи», — это безусловно худшая команда Континентальной хоккейной лиги. В 45 матчах «леопарды» набрали всего 18 очков и отстают от «Куньлуня» на «Западе» на те же 18 баллов. В активе южан 90 шайб (в среднем забрасывают два раза за 60 минут), а в пассиве — 168 голов (3.73).
Команда Сергея Светлова проиграла 17 матчей подряд, последняя победа была добыта ею полтора месяца назад — 15 ноября в овертайме был обыгран «Салават Юлаев» (4:3). Девять из 17 поражений «Сочи» случились с разницей в три и более шайбы. Ф1(-2.5) идет за 1.74.
ЦСКА шесть лет не проигрывал «Сочи», а последняя победа не в основное время произошла в 2018-м. С тех пор команды провели 14 матчей, которые закончились с суммарным счетом 61:10. Сейчас армейцы в неплохой форме — в последних трех играх расправились с мощными СКА (3:1), «Локомотивом» (2:1ОТ) и «Динамо» (3:2ОТ). Пощады аутсайдеру ждать не стоит.
Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Сочи»
Обычно ЦСКА очень легко переигрывает «Сочи» — из пяти последних матчей три завершились с разницей в три шайбы, а в конце ноября армейцы разгромили соперника 6:0. Ближайшая встреча состоится в Москве, где красно-синие особенно сильны и мотивированы. Худшей команде лиги придется неоднократно вынуть шайбу из сетки.
Рекомендуемая ставка: П1 и ТБ 5.5 за 1.78.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2