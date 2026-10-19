FONBET предложил сыграть с Овечкиным и поддержать компанию в Рейтинге работодателей hh.ru

FONBET принимает участие в Рейтинге работодателей hh.ru и запустил интерактивную игру с амбассадором компании, легендарным хоккеистом Александром Овечкиным.

Игра доступна на специальной странице fonbet.hh.ru. Участникам предстоит встать на ворота и попытаться отразить все броски Александра Овечкина. Это возможность не только испытать себя в роли хоккейного вратаря, но и познакомиться с карьерными возможностями «первого букмекера».

Александр Овечкин.

Сегодня компания выступает титульным партнером FONBET Кубка России по футболу и FONBET Чемпионата КХЛ, а также сотрудничает с ведущими футбольными и хоккейными клубами страны.

В 2020 году FONBET вывел благотворительность в самостоятельное направление «Ставка на добро». За это время по всей России реализовано более 350 социально значимых проектов, а с июля 2023 года все благотворительные акции проходят под брендом ДоброFON. В 2025 году FONBET направил на благотворительные и социальные инициативы более 1,6 млрд рублей.

Поддержать FONBET в Рейтинге работодателей hh.ru можно по ссылке.

Наслаждайся спортом вместе с первым букмекером — регистрируйся в FONBET и получи бездепозитный фрибет до 15 000 рублей