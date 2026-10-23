Более 20 миллиардов рублей инвестиций и рост числа кортов в 27 раз. Главное о будущем ракеточных видов спорта

За три года количество падел-кортов в России увеличилось в 27 раз, а общий объем инвестиций в открытие клубов превысил 20,7 миллиарда рублей. Однако стремительное развитие инфраструктуры ставит перед индустрией новые задачи: как обеспечить стабильный спрос, сделать занятия доступными для массовой аудитории и превратить интерес к ракеточным видам спорта в устойчивый бизнес. Эти вопросы оказались в центре внимания сессии «По ту сторону сетки: аудитория, экономика и будущее ракеточных видов спорта», которая состоялась в рамках форума «Россия — спортивная держава».

Модератором дискуссии выступил главный редактор «Рейтинга букмекеров» Андрей Бодров. Среди участников — генеральный директор Федерации падела России Алексей Сорокин, заместитель директора по маркетингу, PR и социальным проектам FONBET Валерия Купина, бронзовый призер Олимпийских игр, основатель детской школы большого тенниса Надежда Петрова и другие представители спортивной индустрии.

«Россия — спортивная держава». Фото FONBET

Главной темой стало развитие падела — одного из самых быстрорастущих спортивных направлений в России. По данным исследования Court Masters, проведенного при поддержке Федерации падела России и FitnessData, количество действующих кортов выросло с 55 в конце 2023 года до 1539 к началу октября 2026 года. Только в текущем году объем инвестиций в открытие клубов с учетом запланированных до конца года проектов оценивается в 10,3 миллиарда рублей против 7 миллиардов рублей в 2025-м.

«Падел не мимолетное поветрие. Сегодня в него играют около 40 миллионов человек в 191 стране. Это устойчивый вид спорта с большим количеством поклонников и сложившейся системой соревнований. Но вслед за ростом инфраструктуры должна идти постоянная работа: нужны любительские и профессиональные турниры, новые кумиры, за которыми будут следовать игроки. Эту работу должны вести клубы, федерация и международные организации», — отметил генеральный директор Федерации падела России Алексей Сорокин.

Стремительный рост предложения уже отражается на экономике клубов: средняя загрузка площадок снизилась с 65% в 2025 году до 57% в 2026-м. Стоимость аренды также существенно различается в зависимости от региона: в Москве час игры обходится в среднем в 4,2 тысячи рублей, в Санкт-Петербурге — в 3,3 тысячи, а в городах с населением менее 1 миллиона человек — примерно в 2,1 тысячи.

Алексей Сорокин. Фото FONBET

Потенциал дальнейшего развития значительный. Согласно исследованию ВЦИОМ, 61% россиян проявляют интерес к паделу, 67% готовы предложить своим детям занятия этим видом спорта. Главным ограничением для потенциальных игроков остается недостаток доступных площадок. Перед индустрией стоит двойная задача — развивать инфраструктуру в регионах и одновременно формировать устойчивую аудиторию клубов.

Важную роль в этом процессе играют партнерства спортивных федераций и бизнеса. С 2024 года FONBET сотрудничает с Федерацией падела России, поддерживая профессиональные соревнования, национальную сборную и социальные инициативы. Уже в декабре того же года при поддержке компании состоялся первый в истории чемпионат России по паделу, в котором приняли участие 30 мужских и 16 женских пар. С апреля 2025 года FONBET является генеральным спонсором национальной сборной.

«Мы поддерживаем Федерацию падела России практически с самого начала официального развития данного вида спорта в стране. За это время вырос уровень игроков: сейчас на турнирах разыгрываются сложные комбинации и стратегии, они приближаются к практике профессионалов из Испании, Аргентины и других стран. При этом важно развивать все направления одновременно: массовый спорт не может развиваться без профессионального, как и профессиональный — без массового», — рассказала заместитель директора по маркетингу, PR и социальным проектам FONBET Валерия Купина.

Валерия Купина. Фото FONBET

Одним из направлений совместной работы стал проект благотворительной программы ДоброFON и Федерации падела России «Корт добра». Он помогает вовлекать подопечных благотворительных организаций в занятия спортом. С начала сотрудничества FONBET и Федерация падела России провели более десяти таких мероприятий, включая мастер-классы для детей. К тренировкам присоединялись известные спортсмены и артисты — Алексей Ягудин, Владислав Каменев, L'One и другие. В июне 2026 года партнеры подписали новое соглашение о развитии программы «Корт добра», предусматривающее расширение социальных инициатив.

Параллельно с массовым направлением развивается и профессиональный падел. С 20 по 25 октября в московских «Лужниках» проходит третий Международный турнир «Москва 2026», спонсором которого выступает FONBET. Сильнейшие российские и зарубежные спортсмены соревнуются в мужском и женском парных разрядах, а общий призовой фонд составляет 100 тысяч евро. Впервые центральный корт турнира разместился во Дворце Ирины Винер. Такие соревнования повышают зрелищность падела, привлекают новую аудиторию и помогают сделать российских спортсменов более узнаваемыми.

В то же время перед ракеточными видами спорта стоит задача подготовки нового поколения игроков. Бронзовый призер Олимпийских игр, основатель детской школы большого тенниса Надежда Петрова отметила, что теннис переживает новый этап популярности во многом благодаря успехам российских спортсменов.

«Я помню, как успехи наших теннисистов приводили в этот спорт тысячи детей. Сегодня мы можем повторить этот результат. Но теперь болельщикам интересны не только достижения: им важен сам спортсмен — его характер, жизнь, тренировки и эмоции. Нужно больше рассказывать о наших героях и молодых талантах, показывать их за пределами корта и создавать новые медиапроекты», — сказала Петрова.

Надежда Петрова. Фото FONBET

По ее мнению, спортивные медиа могут помогать привлекать к занятиям детей и молодежь. При этом одним из важных условий развития остается доступность тренировок. В пример Петрова привела Школу большого тенниса, работающую в Москве и Елабуге, и всероссийский «Кубок Надежды». Победители турнира приезжают в Москву на неделю персональных тренировок с олимпийским призером, а расходы на дорогу, проживание и занятия берут на себя организаторы. Десятилетняя воспитанница школы в Елабуге Вероника Красовская поднялась с 32-го на шестое место российского рейтинга в своей возрастной категории и стала первой ракеткой Татарстана.

Рост интереса наблюдается и в других ракеточных дисциплинах. Так, сквош в 2026 году отмечает 30-летие развития в России. Символично, что первые корты для него появились именно в Красноярске в 1996 году.

Сегодня в стране насчитывается более 250 кортов, действуют 40 аккредитованных региональных федераций, а число занимающихся превышает 15 тысяч человек. Дополнительный импульс развитию сквоша может придать его дебют в программе Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе.

Настольный теннис, в свою очередь, укрепляет позиции массового спорта: по данным профильной федерации, в России действуют 80 региональных федераций и проводится более 260 соревнований. Важными направлениями для ракеточных видов спорта остаются школьные лиги, доступные секции и создание условий для занятий за пределами крупнейших городов.

Развитие ракеточных видов спорта сегодня выходит далеко за пределы открытия новых клубов и проведения соревнований. Для формирования устойчивой индустрии необходимы инвестиции в инфраструктуру, подготовку тренеров, развитие детских программ и повышение доступности занятий. Опыт партнерства спортивных федераций и бизнеса показывает, что профессиональные турниры, массовый спорт и социальные инициативы могут дополнять друг друга и вместе поддерживать долгосрочный рост аудитории.

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