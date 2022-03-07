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Сегодня, 17:15

«Ахмат» — «Рубин»: прогноз на матч РПЛ 7 марта

Прогноз на матч РПЛ «Ахмат» — «Рубин»
Егор Сергеев
Футболисты «Рубина».
Фото ФК «Рубин»

7 марта «Ахмат» примет «Рубин» в 20-м туре чемпионата России по футболу. Матч между ними пройдет в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена», начало в 19.00. Прямая трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 20-й тур
07 мар, 19:00. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
Рубин

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев фаворитами встречи. Поставить на победу «Ахмата» можно с коэффициентом 1.90 — это примерно 51% вероятности. Успех «Рубина» доступен за 4.20 (23%), а ничья — за 3.70 (26%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Рубина» можно выиграть 4200 рублей в случае успеха казанцев.

Вы также можете выбрать один из множества вариантов форы на этот матч, к примеру:

  • Ф1(0) идет за 1.40, а Ф2(0) — за 3.10;

  • Ф1(-1) идет за 2.60, а Ф2(+1) — за 1.49;

  • Ф1(-1.5) идет за 3.40, а Ф2(+1.5) — за 1.32.

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Тотал голов больше 2.5 доступен за 2.13, а ТМ 2.5 — за 1.76.

Сделать ставку на «обе забьют» можно за 1.98. Обратный исход доступен с коэффициентом 1.83.

Аналитики букмекерской компании считают наиболее вероятным счетом матча 1:0 — коэффициент 6.10.

Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Рубин (Казань)
0
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«Ростов» — «Сочи»: где смотреть матч РПЛ 7 марта онлайн в прямом эфире
Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 13 5 2 49-22 44
2
 Динамо 20 12 3 5 36-22 39
3
 Сочи 20 12 1 7 33-21 37
4
 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36
5
 Краснодар 19 9 5 5 31-19 32
6
 Локомотив 19 8 7 4 27-21 31
7
 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 19 6 4 9 25-30 22
11
 Н. Новгород 20 6 4 10 19-31 22
12
 Арсенал 20 5 5 10 23-39 20
13
 Урал 20 4 7 9 13-21 19
14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
15
 Уфа 20 3 7 10 18-30 16
16
 Химки 20 2 8 10 18-37 14
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29 тур
30 тур
5.03 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 1 : 0
6.03 14:00
Кр. Советов – Арсенал
 2 : 2
6.03 14:00
Локомотив – Химки
 3 : 2
6.03 19:00
Динамо – Спартак
 0 : 2
7.03 14:00
Краснодар – Урал
 2 : 1
7.03 16:30
Зенит – Уфа
 2 : 0
7.03 16:30
Ростов – Сочи
 0 : 1
7.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 11 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 17 1 7
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