7 марта «Ахмат» примет «Рубин» в 20-м туре чемпионата России по футболу. Матч между ними пройдет в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена», начало в 19.00. Прямая трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев фаворитами встречи. Поставить на победу «Ахмата» можно с коэффициентом 1.90 — это примерно 51% вероятности. Успех «Рубина» доступен за 4.20 (23%), а ничья — за 3.70 (26%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Рубина» можно выиграть 4200 рублей в случае успеха казанцев.

Вы также можете выбрать один из множества вариантов форы на этот матч, к примеру:

Ф1(0) идет за 1.40 , а Ф2(0) — за 3.10 ;

Ф1(-1) идет за 2.60 , а Ф2(+1) — за 1.49 ;

Ф1(-1.5) идет за 3.40, а Ф2(+1.5) — за 1.32.

Тотал голов больше 2.5 доступен за 2.13, а ТМ 2.5 — за 1.76.

Сделать ставку на «обе забьют» можно за 1.98. Обратный исход доступен с коэффициентом 1.83.

Аналитики букмекерской компании считают наиболее вероятным счетом матча 1:0 — коэффициент 6.10.