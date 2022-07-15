«Химки» — «Зенит»: Виктор Гусев предрек чемпиону крупную победу в матче открытия РПЛ
15 июля стартует долгожданный чемпионат России по футболу. В первом матче турнира в Подмосковье схлестнутся «Химки» и чемпион страны «Зенит». Встречу примет «Арена Химки», стартовый свисток арбитра Евгения Кукуляка прозвучит в 20.00 по московскому времени. В прямом эфире игру покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Начало трансляции — в 19.30 (мск).
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ уверены в победе «Зенита». На положительный для чемпиона исход можно поставить с коэффициентом 1.37, это около 71% вероятности. Ничья оценена котировкой 5.30 (17%), успех «Химок» — в 8.40 (12%).
Свой прогноз на предстоящую игру оставил комментатор Виктор Гусев. Он считает, что «Зенит» должен переиграть соперника с запасом.
«Зенит» — чемпион, а «Химки» с трудом сохранили место в высшем дивизионе, играя в стыковых матчах. Отметим роль Сергея Юрана, который помог команде остаться в РПЛ. Статистика личных встреч, конечно, не в пользу подмосковной команды. Здесь ноль побед, одна ничья и 11 побед «Зенита». С другой стороны, дома химчане в РПЛ провели 24 матча и в 21-м из них не проиграли. Например, гол «Химок» имеет право на жизнь. Они часто забивают «Зениту» у себя дома.
В последних предсезонных матчах они сыграли дважды вничью со счетом 0:0 с «Велесом» и «Сочи». Обыграли «Енисей» со счетом 4:2, а дублем отметился Мирзов. «Зенит» выглядит великолепно. Питерцы выиграли Кубок Матч Премьер, а затем разгромили «Спартак» в Суперкубке. У «Зенита» отличный состав, а Семак показал нам отличную команду.
В прошлом сезоне оба очных матча выиграл «Зенит». Я уже отметил, что Юран вытащил химчан из кризиса, но в этом матче на своем поле против чемпиона, мне кажется, он может стать заложником своего характера. Вряд ли химчане выстроят «автобус». И они могут нарваться, как нарвался «Спартак», пытавшийся действовать открыто. Думаю, что сейчас произойдет нечто похожее. Поэтому жду уверенной победы чемпиона с форой (-1.5) гола», — заявил Гусев stavka.tv.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ предлагают поставить по прогнозу Виктора Гусева на победу «Зенита» с гандикапом в два мяча за коэффициент 2.03.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -