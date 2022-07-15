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«Химки» — «Зенит»: Виктор Гусев предрек чемпиону крупную победу в матче открытия РПЛ

Прогноз экспертов на матч РПЛ «Химки» — «Зенит» 15 июля 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Сергей Семак, «Зенит».
Фото Global Look Press

15 июля стартует долгожданный чемпионат России по футболу. В первом матче турнира в Подмосковье схлестнутся «Химки» и чемпион страны «Зенит». Встречу примет «Арена Химки», стартовый свисток арбитра Евгения Кукуляка прозвучит в 20.00 по московскому времени. В прямом эфире игру покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Начало трансляции — в 19.30 (мск).

Россия. Премьер-лига. 1-й тур
15 июл, 20:00. Арена Химки (Химки)
Химки
Зенит

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ уверены в победе «Зенита». На положительный для чемпиона исход можно поставить с коэффициентом 1.37, это около 71% вероятности. Ничья оценена котировкой 5.30 (17%), успех «Химок» — в 8.40 (12%).

Свой прогноз на предстоящую игру оставил комментатор Виктор Гусев. Он считает, что «Зенит» должен переиграть соперника с запасом.

«Зенит» — чемпион, а «Химки» с трудом сохранили место в высшем дивизионе, играя в стыковых матчах. Отметим роль Сергея Юрана, который помог команде остаться в РПЛ. Статистика личных встреч, конечно, не в пользу подмосковной команды. Здесь ноль побед, одна ничья и 11 побед «Зенита». С другой стороны, дома химчане в РПЛ провели 24 матча и в 21-м из них не проиграли. Например, гол «Химок» имеет право на жизнь. Они часто забивают «Зениту» у себя дома.

В последних предсезонных матчах они сыграли дважды вничью со счетом 0:0 с «Велесом» и «Сочи». Обыграли «Енисей» со счетом 4:2, а дублем отметился Мирзов. «Зенит» выглядит великолепно. Питерцы выиграли Кубок Матч Премьер, а затем разгромили «Спартак» в Суперкубке. У «Зенита» отличный состав, а Семак показал нам отличную команду.

 
Матео Кассьерра в&nbsp;Суперкубке России. «Химки» — «Зенит»: команда Семака стартует за пятым подряд чемпионством

В прошлом сезоне оба очных матча выиграл «Зенит». Я уже отметил, что Юран вытащил химчан из кризиса, но в этом матче на своем поле против чемпиона, мне кажется, он может стать заложником своего характера. Вряд ли химчане выстроят «автобус». И они могут нарваться, как нарвался «Спартак», пытавшийся действовать открыто. Думаю, что сейчас произойдет нечто похожее. Поэтому жду уверенной победы чемпиона с форой (-1.5) гола», — заявил Гусев stavka.tv.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ предлагают поставить по прогнозу Виктора Гусева на победу «Зенита» с гандикапом в два мяча за коэффициент 2.03.

 

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ФК Зенит
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«Химки» — «Зенит»: прогноз на матч открытия РПЛ 15 июля 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
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15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
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