15 июля стартует долгожданный чемпионат России по футболу. В первом матче турнира в Подмосковье схлестнутся «Химки» и чемпион страны «Зенит». Встречу примет «Арена Химки», стартовый свисток арбитра Евгения Кукуляка прозвучит в 20.00 по московскому времени. В прямом эфире игру покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Начало трансляции — в 19.30 (мск).

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ уверены в победе «Зенита». На положительный для чемпиона исход можно поставить с коэффициентом 1.37, это около 71% вероятности. Ничья оценена котировкой 5.30 (17%), успех «Химок» — в 8.40 (12%).

Свой прогноз на предстоящую игру оставил комментатор Виктор Гусев. Он считает, что «Зенит» должен переиграть соперника с запасом.

«Зенит» — чемпион, а «Химки» с трудом сохранили место в высшем дивизионе, играя в стыковых матчах. Отметим роль Сергея Юрана, который помог команде остаться в РПЛ. Статистика личных встреч, конечно, не в пользу подмосковной команды. Здесь ноль побед, одна ничья и 11 побед «Зенита». С другой стороны, дома химчане в РПЛ провели 24 матча и в 21-м из них не проиграли. Например, гол «Химок» имеет право на жизнь. Они часто забивают «Зениту» у себя дома.

В последних предсезонных матчах они сыграли дважды вничью со счетом 0:0 с «Велесом» и «Сочи». Обыграли «Енисей» со счетом 4:2, а дублем отметился Мирзов. «Зенит» выглядит великолепно. Питерцы выиграли Кубок Матч Премьер, а затем разгромили «Спартак» в Суперкубке. У «Зенита» отличный состав, а Семак показал нам отличную команду.

В прошлом сезоне оба очных матча выиграл «Зенит». Я уже отметил, что Юран вытащил химчан из кризиса, но в этом матче на своем поле против чемпиона, мне кажется, он может стать заложником своего характера. Вряд ли химчане выстроят «автобус». И они могут нарваться, как нарвался «Спартак», пытавшийся действовать открыто. Думаю, что сейчас произойдет нечто похожее. Поэтому жду уверенной победы чемпиона с форой (-1.5) гола», — заявил Гусев stavka.tv.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ предлагают поставить по прогнозу Виктора Гусева на победу «Зенита» с гандикапом в два мяча за коэффициент 2.03.