15 июля «Химки» и «Зенит» в Подмосковье откроют 31-й сезон российской премьер-лиги. Матч пройдет на «Арене Химки» и начнется в 20.00 по московскому времени. В прямом эфире его покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер», старт эфира — в 19.30 мск. Обслужит игру бригада арбитров во главе с Евгением Кукулякой.

«Зенит» — абсолютный фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.37, это примерно 71% вероятности исхода. Ничья доступна за 5.30 (17%), успех «Химок» — за 8.40 (12%).

Ставка в 1000 рублей на победу «Зенита» принесет небольшие 1370 рублей, но успех в случае с санкт-петербуржцами почти гарантирован.

Хотя можете взять за 3.30 вариант «хозяева не проиграют», но придется понервничать.

«Зенит» играет очень результативно: забил три мяча ЦСКА и четыре «Спартаку». На ИТБ2 (1.5) коэффициент невысокий — 1.47, на ИТБ2 (2.5) уже лучше — 2.46. У «Химок» даже один результативный удар оценен в 1.76.

Общий ТБ 2.5 идет за 1.66, ТМ 2.5 — за 2.22.

Редкий матч между командами заканчивается обоюдным взятием ворот: вариант «обе забьют» доступен за 1.98, «обе забьют — нет» — за 1.83.

Эксперты считают, что наилучшие шансы отличиться в предстоящей игре у нападающих гостей Ивана Сергеева и Матео Кассьерры. Поставить на каждого можно за 2.00, на Малкома или Вендела — за 2.50.

Прогноз и ставка на матч «Химки» — «Зенит»

«Зениту» откровенно не везло в играх Кубка Матч Премьер против «Сочи» и «Нижнего Новгорода» — футболисты запороли очень много отличных моментов. Зато против ЦСКА и «Спартака» команду прорвало, потому что шкала мотивации находилась значительно выше. Против «Химок» сине-бело-голубые тоже сыграют с настроением, потому что это первый тур РПЛ, нужно забивать много и со старта захватывать лидерство. Удастся ли это — на 95% ответ положительный.

Рекомендуемая ставка: победа «Зенита» и ИТБ2 (1.5) за 1.61.