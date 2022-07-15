«Химки» — «Зенит»: прогноз на матч открытия РПЛ 15 июля 2022 года
15 июля «Химки» и «Зенит» в Подмосковье откроют 31-й сезон российской премьер-лиги. Матч пройдет на «Арене Химки» и начнется в 20.00 по московскому времени. В прямом эфире его покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер», старт эфира — в 19.30 мск. Обслужит игру бригада арбитров во главе с Евгением Кукулякой.
«Зенит» — абсолютный фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.37, это примерно 71% вероятности исхода. Ничья доступна за 5.30 (17%), успех «Химок» — за 8.40 (12%).
Ставка в 1000 рублей на победу «Зенита» принесет небольшие 1370 рублей, но успех в случае с санкт-петербуржцами почти гарантирован.
Хотя можете взять за 3.30 вариант «хозяева не проиграют», но придется понервничать.
«Зенит» играет очень результативно: забил три мяча ЦСКА и четыре «Спартаку». На ИТБ2 (1.5) коэффициент невысокий — 1.47, на ИТБ2 (2.5) уже лучше — 2.46. У «Химок» даже один результативный удар оценен в 1.76.
Общий ТБ 2.5 идет за 1.66, ТМ 2.5 — за 2.22.
Редкий матч между командами заканчивается обоюдным взятием ворот: вариант «обе забьют» доступен за 1.98, «обе забьют — нет» — за 1.83.
Эксперты считают, что наилучшие шансы отличиться в предстоящей игре у нападающих гостей Ивана Сергеева и Матео Кассьерры. Поставить на каждого можно за 2.00, на Малкома или Вендела — за 2.50.
Прогноз и ставка на матч «Химки» — «Зенит»
«Зениту» откровенно не везло в играх Кубка Матч Премьер против «Сочи» и «Нижнего Новгорода» — футболисты запороли очень много отличных моментов. Зато против ЦСКА и «Спартака» команду прорвало, потому что шкала мотивации находилась значительно выше. Против «Химок» сине-бело-голубые тоже сыграют с настроением, потому что это первый тур РПЛ, нужно забивать много и со старта захватывать лидерство. Удастся ли это — на 95% ответ положительный.
Рекомендуемая ставка: победа «Зенита» и ИТБ2 (1.5) за 1.61.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -