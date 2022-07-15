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«Химки» — «Зенит»: прогноз на матч открытия РПЛ 15 июля 2022 года

Прогноз на матч открытия РПЛ «Химки» — «Зенит» 15 июля 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Вильмар Барриос, «Зенит».
Фото Global Look Press

15 июля «Химки» и «Зенит» в Подмосковье откроют 31-й сезон российской премьер-лиги. Матч пройдет на «Арене Химки» и начнется в 20.00 по московскому времени. В прямом эфире его покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер», старт эфира — в 19.30 мск. Обслужит игру бригада арбитров во главе с Евгением Кукулякой.

Россия. Премьер-лига. 1-й тур
15 июл, 20:00. Арена Химки (Химки)
Химки
Зенит

«Зенит» — абсолютный фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.37, это примерно 71% вероятности исхода. Ничья доступна за 5.30 (17%), успех «Химок» — за 8.40 (12%).

Ставка в 1000 рублей на победу «Зенита» принесет небольшие 1370 рублей, но успех в случае с санкт-петербуржцами почти гарантирован.

Хотя можете взять за 3.30 вариант «хозяева не проиграют», но придется понервничать.

«Зенит» играет очень результативно: забил три мяча ЦСКА и четыре «Спартаку». На ИТБ2 (1.5) коэффициент невысокий — 1.47, на ИТБ2 (2.5) уже лучше — 2.46. У «Химок» даже один результативный удар оценен в 1.76.

Общий ТБ 2.5 идет за 1.66, ТМ 2.5 — за 2.22.

Редкий матч между командами заканчивается обоюдным взятием ворот: вариант «обе забьют» доступен за 1.98, «обе забьют — нет» — за 1.83.

Эксперты считают, что наилучшие шансы отличиться в предстоящей игре у нападающих гостей Ивана Сергеева и Матео Кассьерры. Поставить на каждого можно за 2.00, на Малкома или Вендела — за 2.50.

Вендел, &laquo;Зенит&raquo;. «Зенит» в Химках сделает первый шаг к девятому чемпионству. У команды Семака не осталось конкурентов

Прогноз и ставка на матч «Химки» — «Зенит»

«Зениту» откровенно не везло в играх Кубка Матч Премьер против «Сочи» и «Нижнего Новгорода» — футболисты запороли очень много отличных моментов. Зато против ЦСКА и «Спартака» команду прорвало, потому что шкала мотивации находилась значительно выше. Против «Химок» сине-бело-голубые тоже сыграют с настроением, потому что это первый тур РПЛ, нужно забивать много и со старта захватывать лидерство. Удастся ли это — на 95% ответ положительный.

Рекомендуемая ставка: победа «Зенита» и ИТБ2 (1.5) за 1.61.

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ФК Химки
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Прогноз на товарищеский матч «Тоттенхэм» — «Севилья» 16 июля 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
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15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
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