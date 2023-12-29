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«Дженоа» — «Интер»: где смотреть матч серии А 29 декабря 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча серии А «Дженоа» — «Интер» 29 декабря 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Янн Зоммер («Интер»).
Фото Global Look Press

29 декабря в 18-м туре чемпионата Италии лидер таблицы «Интер» сыграет с «Дженоа». Встреча на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе начнется в 22.45 по московскому времени. Главный арбитр — Даниэле Довери. Прямую трансляцию покажут на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1» с 22.40 мск.

Италия. Серия А. 18-й тур
29 дек, 22:45. Luigi Ferraris (Генуя)
Дженоа
Интер

Аналитики букмекерской компании OLIMPBET считают, что три очка достанутся черно-синим: на успех гостей предложили котировку 1.66, что составляет приблизительно 56% вероятности. Ничья доступна за 3.87 (26%), триумф «грифонов» — за 5.76 (18%).

Для подстраховки вы можете взять победу одного из клубов с учетом форы: Ф1(+1) ждет вас за 1.70, Ф2(-1) — за 2.19.

Тотал больше 2.5 мяча оценили в 2.15, ТМ 2.5 — за 1.73. «Обе забьют» дали за 2.14, обратный рынок — за 1.71.

«Дженоа» не может огорчить «Интер» уже восемь матчей кряду — серия длится почти восемь лет. На то что парни Альберто Джилардино снова не поразят ворота нерадзурри, представлен коэффициент 2.06.

Душан Влахович (&laquo;Ювентус&raquo;). Чтобы не выпасть из гонки за титул, «Юве» необходимо прихлопнуть «Рому». В прошлом сезоне туринцы не сделали этого ни разу

Специалисты считают, что больше всего шансов отличиться у Маркуса Тюрама. Гол в исполнении француза идет за 2.90.

Три наиболее вероятных итога противостояния, по версии экспертов, выглядят следующим образом:

  • 1:0 в пользу миланцев — за 6.02;

  • 2:0 — за 7.06;

  • 1:1 и 0:0 — за 7.27 и 7.44 соответственно.

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ФК Интер (Интернационале)
Серия А
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«Наполи» — «Монца»: где смотреть матч серии А 29 декабря 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
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