«Детройт» — «Нэшвилл»: прогноз на матч НХЛ 30 декабря 2023 года
30 декабря «Детройт Ред Уингз» и «Нэшвилл Предаторз» сойдутся в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра пройдет на «Литтл Сизарс-арене» в Детройте и начнется в 3.00 по московскому времени. В России прямую трансляцию встречи легально посмотреть невозможно.
Аналитики букмекерской компании OLIMPBET считают, что у хозяев чуть больше шансов на успех: поставить на победу красно-белых в основное время можно с коэффициентом 2.21, вероятность исхода — около 43%. Выигрыш «Нэшвилла» предложен за 2.66 (35%), котировка на «мирный» результат — 4.24 (22%).
Триумф «Ред Уингз» с учетом дополнительного времени и серии буллитов доступен за 1.76, этот рынок на гостей оценен в 2.05.
Также представлен широкий выбор ставок на победу любой из команд с форой:
• Ф1(0) — за 1.71, Ф2(0) — за 2.06;
• Ф1(-1) — 2.42, Ф2(+1) — за 1.51.
Тотал больше 5.5 шайбы можно взять за 1.55, ТМ 5.5 — за 2.27.
Вероятность увидеть дополнительное время оценена в 4.24, вариант «овертайма не будет» идет за 1.21.
Прогноз и ставка на матч «Детройт» — «Нэшвилл»
Гости кажутся серьезными фаворитами предстоящего матча: «Детройт» подошел к игре после девяти поражений в 11 матчах, в которых добыл всего одну победу в основное время. «Нэшвилл» побеждает куда чаще (в 54% встреч сезона) и имеет серьезное превосходство в личном противостоянии — восемь выигрышей в предыдущих 10 поединках.
Рекомендуемая ставка: победа «Нэшвилла» за 2.05.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5