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«Детройт» — «Нэшвилл»: прогноз на матч НХЛ 30 декабря 2023 года

Прогноз на матч НХЛ «Детройт» — «Нэшвилл» 30 декабря 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Игроки «Нэшвилла» Александр Каррье и Жереми Лозон.
Фото Getty Images

30 декабря «Детройт Ред Уингз» и «Нэшвилл Предаторз» сойдутся в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра пройдет на «Литтл Сизарс-арене» в Детройте и начнется в 3.00 по московскому времени. В России прямую трансляцию встречи легально посмотреть невозможно.

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Аналитики букмекерской компании OLIMPBET считают, что у хозяев чуть больше шансов на успех: поставить на победу красно-белых в основное время можно с коэффициентом 2.21, вероятность исхода — около 43%. Выигрыш «Нэшвилла» предложен за 2.66 (35%), котировка на «мирный» результат — 4.24 (22%).

Триумф «Ред Уингз» с учетом дополнительного времени и серии буллитов доступен за 1.76, этот рынок на гостей оценен в 2.05.

Также представлен широкий выбор ставок на победу любой из команд с форой:

• Ф1(0) — за 1.71, Ф2(0) — за 2.06;

• Ф1(-1) — 2.42, Ф2(+1) — за 1.51.

Тотал больше 5.5 шайбы можно взять за 1.55, ТМ 5.5 — за 2.27.

Вероятность увидеть дополнительное время оценена в 4.24, вариант «овертайма не будет» идет за 1.21.

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Прогноз и ставка на матч «Детройт» — «Нэшвилл»

Гости кажутся серьезными фаворитами предстоящего матча: «Детройт» подошел к игре после девяти поражений в 11 матчах, в которых добыл всего одну победу в основное время. «Нэшвилл» побеждает куда чаще (в 54% встреч сезона) и имеет серьезное превосходство в личном противостоянии — восемь выигрышей в предыдущих 10 поединках.

Рекомендуемая ставка: победа «Нэшвилла» за 2.05.

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
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