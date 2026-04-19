Легков считает, что примирение Губерниева и Вяльбе может помочь развитию лыжных гонок в России

Олимпийский чемпион Александр Легков в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о возможной примирительной встрече между Дмитрием Губерниевым и Еленой Вяльбе.

«Помирятся — хорошо, не помирятся — это их вопросы. Может ли помочь их примирение развитию лыжных гонок в России? Все может помочь, если найдут компромиссы. Я с Еленой Валерьевной общаюсь по направлению лыжного спорта. Также есть Дмитрий Губерниев, который комментирует всю эту историю. Между собой они пусть сами разбираются», — сказал Легков «СЭ».

Ранее глава Ассоциации лыжных видов спорта России Дмитрий Свищев рассказывал в разговоре с «СЭ», что Вяльбе и Губерниев в ближайшие дни обсудят совместную работу.

