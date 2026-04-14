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Лыжные гонки

14 апреля, 20:44

Дегтярев: «В десятках видов спорта по новой привыкают к российскому флагу. Мы требуем этого и от FIS»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев прокомментировал ситуацию вокруг санкций Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) против российских спортсменов.

«Ситуация в лыжных видах сложная. Вы видели прекрасно, что нам удалось отсудить право участия на Олимпийских играх для наших лыжников и горнолыжников. Наша Паралимпийская лыжная сборная поехала в Италию с флагом и гимном, как команда, только лишь благодаря судебному решению, которое мы получили в тяжбе с ФИС. Это было непростое решение, но оно было, и мы на нем стоим», — цитирует Дегтярева «КП».

Дегтярев отметил, что Минспорт требует от FIS как минимум допустить к международным соревнованиям юниоров, поскольку Международный олимпийский комитет (МОК) принял данное решение в декабре 2025 года.

«Наши молодые атлеты соревнуются и в фехтовании, и в дзюдо, десятки видов спорта уже привыкают по новой к российскому флагу и к тому, как звучит гимн России. Мы сейчас этого требуем и от Международной федерации лыж», — добавил Дегтярев.

В декабре 2025-го российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева стали обладателями нейтрального статуса. Они приняли участие в этапах Кубка мира и выступили на Олимпиаде-2026.

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Источник: «КП»
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Михаил Дегтярев
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