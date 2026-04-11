Пантрина заявила, что не сравнивает себя с участницами Кубка мира

Российская лыжница Елизавета Пантрина заявила, что не пытается сравнивать свои выступления на Кубке России с результатами участниц Кубка мира.

«Конечно, мне было приятно удержать красную майку лидера спринтерского зачета до конца сезона, — сказала Пантрина ТАСС. — Я свои выступления не сопоставляю с Кубком мира и не сравниваю свои результаты с международными. Это невозможно сравнивать, так как мы бегаем по разным трассам и в совершенно разных условиях».

В сезоне-2025/26 лыжница выиграла спринтерский зачет Кубка России и заняла третье место в общем зачете.