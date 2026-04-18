Панжинский отметил прогресс Непряевой и Коростелева в сезоне-2025/26

Серебряный призер Олимпийских игр по лыжным гонкам Александр Панжинский поделился с «СЭ» мнением о результатах Дарьи Непряевой и Савелия Коростелева в сезоне-2025/26.

В декабре 2025 года спортсмены получили нейтральный статус и возможность выступать на международных соревнованиях.

«Они добавляли по ходу сезона. Справились с психологической нагрузкой и впитывали опыт от старта к старту. Савелий и Даша показали прекрасные результаты и сделали отличный задел на следующий сезон. Они продемонстрировали, что уже в предстоящем сезоне будут не просто участвовать в международных соревнованиях, а бороться за медали на Кубке и чемпионате мира», — сказал Панжинский «СЭ».

В общем зачете женского Кубка мира-2025/2026 Непряева заняла 25 место с 511 очками. Коростелев расположился на 16 строчке мужского зачета с 688 очками.

Лучший результат на Олимпийских Играх в Милане оба спортсмена продемонстрировали в скиатлоне. Дарья пришла к финишу 17-й, Коростелев — 4-м.