Лыжные гонки
Новости Зачет Кубка мира Календарь Кубка мира Чемпионат мира Олимпиада
Новости   //    Лыжные гонки

Матвеева — о бронзе Червоткина: «Алексей в сезоне неплохо себя показывал, еще раз на подиуме оказался»

17:59
Теги:

Вице-чемпионка мира 2017 года по лыжным гонкам Наталья Матвеева в разговоре с «СЭ» прокомментировала результаты мужского масс-старта классическим стилем на 15 километров на Кубке мира по лыжным гонкам в рамках многодневки «Тур де Ски».

«Честно, не думала, что будут такие результаты. Удивил Спицов, так как он конькист, классику неплохо пробежал. Червоткин в сезоне неплохо себя показывал, еще раз на подиуме оказался», — сказала Матвеева «СЭ».

Также Матвеева прокомментировала победу Натальи Непряевой в женском масс-старте.

«Она молодец! В спринте уверенно очень выиграла. Видно, что от старта к старту набирает форму. Может, в начале «Тур де Ски» были какие-то сомнения, но сейчас видно, что прибавляет. Каждый подиум ей добавляет уверенности», — добавила Матвеева «СЭ».

Победу одержал норвежец Йоханнес Клебо. Вторым стал финн Иво Нисканен. Третье место занял россиянин Алексей Червоткин. Его соотечественники Денис Спицов и Александр Большунов пришли к финишу, соответственно, четвертым и пятым.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Мария Куцубеева все материалы автора
Читайте также
Проспал гонку, а по дороге на трассу попал за решетку. Самая дикая история в «Формуле-1»
В посольстве Германии ответили на вопрос о встрече Путина и Шольца
0
Реклама