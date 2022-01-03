Вице-чемпионка мира 2017 года по лыжным гонкам Наталья Матвеева в разговоре с «СЭ» прокомментировала результаты мужского масс-старта классическим стилем на 15 километров на Кубке мира по лыжным гонкам в рамках многодневки «Тур де Ски».

«Честно, не думала, что будут такие результаты. Удивил Спицов, так как он конькист, классику неплохо пробежал. Червоткин в сезоне неплохо себя показывал, еще раз на подиуме оказался», — сказала Матвеева «СЭ».

Также Матвеева прокомментировала победу Натальи Непряевой в женском масс-старте.

«Она молодец! В спринте уверенно очень выиграла. Видно, что от старта к старту набирает форму. Может, в начале «Тур де Ски» были какие-то сомнения, но сейчас видно, что прибавляет. Каждый подиум ей добавляет уверенности», — добавила Матвеева «СЭ».

Победу одержал норвежец Йоханнес Клебо. Вторым стал финн Иво Нисканен. Третье место занял россиянин Алексей Червоткин. Его соотечественники Денис Спицов и Александр Большунов пришли к финишу, соответственно, четвертым и пятым.