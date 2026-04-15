Панжинский: «Решение World Aquatics создает прецедент для FIS»

Серебряный призер Олимпийских игр по лыжным гонкам Александр Панжинский в разговоре с «СЭ» высказался о возможном возвращении российских лыжников на международную арену с флагом и гимном.

«Решение World Aquatics создает прецедент для FIS. Теперь мы можем ссылаться на водные виды спорта и показывать, что ничего страшного не происходит. Нас принимают с флагом и гимном, и мы можем выступать. Надеюсь, что выборы нового главы FIS пройдут для нас положительно. Не жду, что в следующем году будет допуск с флагом и гимном. Без глобальных решений в мировой политике это невозможно. Но я ожидаю, что количество нейтральных атлетов увеличится кратно», — сказал Панжинский «СЭ».

Ранее, 13 апреля, Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) приняла решение снять все ограничения с российских спортсменов на международных соревнованиях под эгидой организации.

В декабре 2025 года Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал FIS допустить российских спортсменов в нейтральном статусе ко всем международным соревнованиям.

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